Цукерберг прокомментировал информацию о хранении данных пользователей в РФ

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что не владеет информацией о том, что данные 87 млн пользователей Facebook могут храниться в РФ.

"Мне неизвестно об этом", - заявил Цукерберг на слушаниях в Конгрессе.

Он подтвердил, что социальная сеть настроена выяснить, как произошла утечка данных.

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Напомним, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что данные, которые были собраны фирмой Facebook у более чем 87 млн пользователей, могут храниться в России.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал.Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписках.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.