Цукерберг не смог гарантировать невмешательство РФ в американские выборы

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Цукерберг назвал борьбу с хакерами

Цукерберг назвал борьбу с хакерами "гонкой вооружений"

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборы.

"Сенатор, нет, я не могу гарантировать невмешательство России, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, - будет продолжающийся конфликт", - заявил Цукерберг.

Ранее Цукерберг заявил, что не владеет информацией о том, что данные 87 млн пользователей Facebook могут храниться в РФ.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал.Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписках.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.

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