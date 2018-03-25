Цукерберг на страницах британских СМИ извинился за масштабную утечку данных Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за ​​масштабную утечку информации о владельцах аккаунтов соцсети, сообщает Reuters.

В частности, Facebook выкупил рекламные полосы в крупнейших британских печатных изданиях, разместив там извинения от имени Facebook.

"Мы несем ответственность за защиту Вашей информации. Если мы не можем этого сделать, тогда мы не заслуживаем Вашего доверия", - говорится заявлении Цукерберга.

Ранее Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.

Вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

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