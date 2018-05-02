Цукерберг на базе Facebook создает сервис знакомств

Марк Цукерберг: В Facebook 200 миллионов человек, которые считают себя одинокими, так что, здесь есть над чем поработать

Основатель Facebook Марк Цукерберг создает на базе соцсети сервис знакомств.

Об этом Цукерберг заявил на профильной ежегодной конференции для разработчиков F8.

"В Facebook насчитывается 200 миллионов человек, которые считают себя одинокими, так что, здесь есть над чем поработать", - цитирует Цукерберга Reuters.

Цукерберг добавил, что сервис направлен на построение долгосрочных отношений, а не для мимолетных развлечений.

Опция станет частью мобильного приложения Facebook, но не будет связанна с мессенджером Facebook и WhatsApp. Новый сервис знакомств будет запущен в ближайшее время, скорее всего, через несколько месяцев. Пользователю будет достаточно лишь активизировать его, при наличии такого желания.

Как пишет TechCrunch, сервис анонимный, о том, что пользователь ищет пару не будут знать друзья на Facebook, это никак не отобразится в ленте новостей, профиль пользователя не будут видеть люди, которые не активировали соответствующую функцию.

Далее будут подбраны для отображения профили людей, интересы которых совпадают, пользователь сможет посмотреть их фотографии и попробовать начать разговор.

"Если вы заинтересовались друг другом, вы сможете начать разговор с помощью специального мессенджера, который никак не связан с Messenger и WhatsApp. Исходя из соображений безопасности, первоначально можно будет отправлять только текстовые сообщения", - пишет издание.

После заявления Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1 процента и достигли 173,86 доллара, что в свою очередь, обвалило акции потенциальных конкурентов нового сервиса, например, Match Group, которая владеет Tinder.

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