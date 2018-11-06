Бабло побеждает зло. Как связаны майнинг криптовалют и глобальное потепление

Для производства биткоин нужно больше энергии, чем для добычи золота, платины и меди

Ученые подсчитали, сколько энергии тратится на производство самых популярных криптовалют. Оказывается, добыча золота, платины и меди менее энергозатратна, чем производство цифровых денег.

С ростом популярности криптовалют, предприимчивые люди по всему миру захотели производить виртуальные деньги прямо у себя дома. Речь идет о так называемых “майнерах” - пользователях, которые предоставляют вычислительные мощности своих компьютеров для поддержания функционирования криптовалют, и получают за это вознаграждение.

В сети неоднократно спорили о том, что из-за майнеров человечество стало потреблять гораздо больше электроэнергии и увеличило количество вредных выбросов в атмосферу. С одной стороны это логично, ведь возросла необходимость в сложной аппаратуре (“фермах” для майнинга), которая работает непрерывно и увеличивает нагрузку на электросети.

Но, с другой, довольно сложно подсчитать, каким именно электричеством пользуются те или иные майнеры, - произведенным на вредных тепловых электростанциях, или же на возобновляемых источниках энергии.

От простого пошли исследователи из Ок-Риджского института в Цинциннати: ученые решили подсчитать, сколько энергии в Джоулях тратится на производство криптовалют в эквиваленте $1.

Для эксперимента специалисты взяли одни из наиболее популярных криптовалют - биткоин, эфириум, лайткоин и монеро - за период с 1 января 2016-го по 30 июня 2018-го.

Оказалось, что добыча драгоценных металлов менее энергозатратна, чем заработок цифровых денег: если на майнинг $1 в биткоин нужно 17 мДж, в эфириум и лайткоин - 7 мДж, монеро - 14 мДж, то для аналогичной добычи золота на $1 требуется 5 мДж, платины - 9 мДж, а меди - всего 4 мДж.

Как пишет The Next Web, чтобы понимать контекст, для поднятия 110 тыс. тонн на высоту 1 метр над землей нужен всего 1 мДж.

На основе полученных данных, специалисты предположили, что из-за майнинга криптовалют в этот период в атмосферу могло дополнительно попасть от 3 до 16 млн тонн углекислого газа.

Один из авторов исследования Макс Краузе рассказал Buzz Feed News, что добыча криптовалют может потреблять значительное количество энергии, несмотря на то, что процесс является полностью цифровым.

Действительно ли это вредит окружающей среде?

Как уже было сказано, сложно определить, какое именно электричество используется для майнинга - “чистое” или “грязное”.

По некоторым данным, львиная доля промышленных майнинговых ферм расположена в Китае, где абсолютное большинство электроэнергии производится за счет сжигания угля, нефти и природного газа.

Тем не менее, на днях, представители Университет Гавайи в Маноа опубликовали отчет, согласно которому количество вредных выбросов, вызванное добычей только лишь биткоин, поднимет температуру воздуха на 2 градуса Цельсия уже к 2033-му.

А около года назад эксперты из Power Compare подсчитали, что на добычу биткоин в год необходимо 29,05 ТВт*ч электроэнергии. Для всей Ирландии этот показатель был равен 25 ТВт*ч.