Сколько стоят все песни мира. НВ собрало пять лучших сервисов для легального прослушивания музыки

Крупный музыкальный стриминговый сервис Deezer объявил о появлении украинской локализации и экспансии на украинский рынок. НВ собрало еще четыре мобильных приложения для прослушивания музыки, которые составят ему конкуренцию.

Эпоха торрент-трекеров уходит, пиратам все сильнее "наступают на хвост", а авторы музыки пытаются заработать хотя бы долю от тех гонораров, которые получали их коллеги от продаж винилов в прошлом.

В цифровой век покупку дисков заменили стриминговые сервисы. Меломанам теперь не нужно ждать, когда в продаже появится новый альбом любимого музыканта, они моментально его получают себе в смартфон. Правда, немного за это заплатив.

Что касается стриминговых сервисов - у кого больше и актуальней библиотека, кто даст больше плейлистов и другого контента за меньшие деньги, тот и победил.

Deezer

Французский стриминговый сервис и приложение для прослушивания музыки. В его библиотеке более 42 миллионов композиций инди-артистов и лейблов-гигантов, таких как EMI, Sony, Universal Music Group и Warner Music Group.

Сервис работает на Andriod, iOS, у него есть веб-версия, а также он поддерживает Smart TV, Apple TV, популярные звуковые системы и даже умные часы. В Deezer есть автоматически плейлисты по жанрам, актуальным исполнителям, плейлисты, которые формируются автоматически в зависимости от прослушаной вами музыки, а также подкасты и онлайн радио.

У Deezer есть бесплатная версия, в которой нельзя сохранять музыку офлайн, а также премиум и семейна подписка.

Платная премиум подписка для Украины стоит 4 евро/месяц, семейная на 6 человек 6 евро/месяц. С премиум подпиской пользователь получает возможность слушать и закачивать неограниченое количество музыки с качеством 320 кб/с.

Первые 30 дней использования сервиса бесплатны.

Google Play Music

Музыкальный магазин и стриминговый сервис от Google. Он поддерживает платформы Andriod, iOS, также у него есть веб-версия. Google Play Music более щедр и предлагает своим клиентам 3 месяца бесплатно пользоваться премиум аккаунтом, далее 59 гривен в месяц.

В нем есть подборки по жанрам, новой, актуальной музыке, и автоматический плейлист "Понравилось", сохраняющий все песни, которым вы поставили лайк. В Google Play Music можно покупать альбомы и скачивать их в формате mp3.

Одиночная подписка с возможностью сохранять песни офлайн стоит 59 гривен в месяц, семейная подписка на 6 человек стоит 89 гривен/месяц.

Apple Music

Стриминговый сервис от компании Apple. Кроме огромной музыкальной библиотеки и "умных" плейлистов с рекомендациями, у сервиса есть два уникальных раздела, которые не повстречаешь у конкурентов - это Beats 1 и Connect.

Сразу о втором, Connect - это блог с эксклюзивным контентом (фото, видео, музыка), который публикуют сами артисты. С помощью него вы не пропустите новостей от своего любимого музыканта.

Beats 1 - это эксклюзивная радиостанция Apple, музыку для которой подбирают лучшие диджеи мира. Управляет ею радиодиджей BBC Radio 1 Зейн Лоу.

Индивидуальная подписка с возможностью слушать музыку офлайн в формате AAC 256кб/с стоит $5/месяц, семейная подписка на 6 участников - $8/месяц, студенческая - $2,5/месяц.

Spotify

Первый и один из самых популярных стриминговых сервисов в мире. Он пока что не доступен в Украине, что не мешает тысячам украинцев пользоваться им с помощью VPN.

Главное преимущество Spotify - это автоматические плейлисты, подобранные по вашему музыкальному вкусу, а также по настроению и жанру. Можно смело включать один из них, и Spotify создаст отличное настроение.

Веб-версией сервиса можно пользоваться бесплатно, только нужно раз в 2 недели заходить в нее под американским IP (или под IP любой другой поддеживающей сервис страны). Прослушивание музыки через каждые 15-20 треков будет перебивать 30-секундная реклама. В библиотеке Spotify есть много украинских артистов.

С платной подпиской можно загружать неограниченое количество музыки с качеством 320 кб/с и слушать ее без рекламы. В бесплатной версии действует ограничение до 192 кб/с.

Индивидуальная премиум-подписка стоит $7/месяц, семейная на 6 человек - $11/месяц.

Soudcloud

Популярная платформа с функционалом социальной сети. Для прослушивания музыки в Soudcloud не нужна регистрация. Из-за своей простоты, он очень популярен среди инди-музыкантов, которые публикуют в нем свои записи.

В библиотеке Soudcloud нет музыки с мэйджор лейблов, вроде, Sony и Warner Music Group. Пользователи сервиса считают это плюсом, поскольку в Soudcloud можно найти много абсолютно новой экспериментальной музыки, которая еще не успела появиться в традиционных каналах дистрибуции. Чего только стоит cloud-рэп, который стал популярен благодаря бесплатному распространению в соцсетях, в том числе и в Soundcloud. Также в нем есть очень много новой украинской музыки.

К сожалению офлайн режим у приложения отсутствует.

Цена: бесплатно