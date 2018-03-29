Три буквы, которые могут сделать Google властелином интернета

Что такое AMP-страницы, и как Google с их помощью намеревается поработить интернет

Google вознамерился сделать интернет более комфортным местом для мобильных пользователей с помощью AMP-страниц. Насколько много страданий принесет обычным пользователям новая инициатива «корпорации добра»?

В течение последних нескольких лет компания представила философию Mobile First, объявила о тестировании индексации сайтов по мобильной версии (на днях тестирование завершилось и теперь стало неотъемлемой частью поисковика) и представила технологию AMP (Accelerated Mobile Pages), которая позволяет загружать мобильные страницы практически мгновенно.

Многие эксперты предполагают, что таким образом поисковик хочет незаметно навязать технологию, которая не лишена недостатков, как стандарт для веба.

НВ решило разобраться, насколько реалистичен такой сценарий.

Заход издалека

Март этого года был наполнен событиями в жизни Google не меньше, чем Facebook. Правда за скандалом вокруг конкурента внимания поисковику досталось намного меньше. Как ни дивно выглядит такое совпадение, но история, о которой пойдет речь в этом материале, началась в пресловутом 2015 году.

В 2015 году Google сообщил, что в некоторых регионах мобильный трафик превзошел десктопный и анонсировал технологию AMP. Она должна была сделать мобильный интернет более приятным местом для пользователей. До появления AMP мобильные версии сайтов были не особо удобны – медленно загружались, выглядели не слишком эстетично. Многие ресурсы и вовсе ограничивались десктопной версией, не создавая отдельно мобильную, или пытались работать над приложениями, что тоже в большинстве своем было гиблым делом.

В компании, которая зарабатывает основные деньги на рекламе, и видит, как меняется мир (а мир стремительно уходил в мобильные каналы коммуникации), понимали, что нужно брать дела в свои руки, чтобы получить еще больше пользователей.

На этот раз мобильных. Тем более что Facebook к тому моменту уже представил Instant Articles, которые позволяли получать контент в мобильном приложении без перехода на сторонние ресурсы, а Apple – Apple News – сервис для удобного чтения новостей в мобильном устройстве.

AMP вышла в свет в феврале 2016 года и позиционировалась как opensource-технология. Суть AMP вкратце заключается в следующем - это обычные веб-страницы, просто созданные с помощью не HTML, традиционного языка гипертекстовой разметки, а с помощью AMP HTML. Это, по сути, урезанный HTML со специальным набором тэгов и JS-библиотекой. Сами АМР-страницы сохраняются в кэше Google и при медленном соединении загружаются на устройство пользователя прямо оттуда.

Элементы АМР-страницы подгружаются последовательно, по мере того, как пользователь прокручивает страницу. Это также повышает скорость загрузки. Рекламные баннеры от рекламных сетей кэшируются вместе со страницей и также показываются посетителю.

Партнерами проекта стали такие компании, как Twitter, LinkedIn, Wordpress, а также около 30 СМИ. Google отдала AMP-страницам приоритет в ранжировании в мобильной выдаче, и ресурсы, поддерживающие технологию, получили специальную пометку. Публикации в СМИ, которые используют AMP, попадают в карусель Google в Top Stories, и для них это еще один весомый источник трафика.

За первый год существования технологии, по данным Adobe, на AMP пришлось 7% всего веб-трафика топовых изданий США. Медиа, которые используют технологию, говорят о заметном приросте мобильного трафика.

Заяц или волк

Несмотря на очевидное преимущество, у AMP есть недостатки, которые здорово мешают издателям. Технические и философские. Последние изложены в открытом письме к Google.

Коротко – во-первых, преимущества в ранжировании несправедливы, во-вторых, Google замыкает пользователей внутри собственной экосистемы.

Чтобы восстановить справедливость, критики предлагают Google сделать две вещи:

отдавать приоритет в выдаче не только AMP-страницам, а любым, которые соответствуют по скорости требованиям Speed Index;

не замыкать пользователя на домене Google, а отправлять его на внешний ресурс, который и создал контент

Издатели давно переживают, что крупные платформы навязывают им свои правила игры. Чего стоит один Facebook, который то повышает в выдаче посты, которые позволяют пользователю потреблять контент прямо в соцсети (так было с Instant Articles и так происходит с видео), то сокращает присутствие СМИ, меняя алгоритм выдачи в пользу контента от друзей.

К Google тоже есть много претензий в этом контексте. Поисковик чем дальше, тем больше ответов на запросы пользователя предоставляет в рамках собственной экосистемы, без необходимости переходить на сторонние сайты. Вспомнить хотя бы такие простые вещи, как калькулятор, конвертер валют, прогноз погоды, морфологические запросы и т.д.

Выгода от такой стратегии для крупной платформы очевидна. И чем крупнее платформа, тем более агрессивно она старается задержать пользователя внутри.

Даже Telegram, который на данный момент насчитывает «только» 200 млн пользователей (не так уж много на фоне Google и Facebook), хочет при помощи Telegraph оставлять пользователей внутри сервиса, в то время как создателям контента (если речь идет о медиа с собственным каналом в этом мессенджере) интереснее приводить его на свой сайт.

Но Telegram хотя бы не ограничивает доступ к такому контенту – пользователь видит все сообщения в ленте и сам выбирает, на что кликать.

Впрочем, в Google уверяют, что проект AMP – целиком и полностью альтруистский, компания всего-навсего хочет сделать мобильный интернет лучше.

Но по мнению The Verge, компания хочет навязать свою технологию как новый стандарт для веба. Вместо того, чтобы идти по длинному пути – убеждать тех, кто занимается стандартизацией, а также создателей браузеров, поддержать технологию, Google просто отдает ей приоритет в своих продуктах. В частности, в поиске.

Параллельно Google продолжает стимулировать издателей внедрять AMP. Так, 21 марта этого года стало известно, что компания инвестирует $300 млн в проект Google News Initiative.

Поисковый гигант заявляет, что хочет помочь СМИ бороться с фейками, нарастить платящую аудиторию и создать новые инструменты для журналистов. В рамках проекта компания стимулирует партнеров использовать AMP.

Чем больше пользователей (в данном случае издателей), тем популярнее технология, тем легче убеждать всех взять ее за стандарт.

Возможно, небольшие издания и выигрывают от AMP, особенно первое время, но в долгосрочной перспективе монополизация каналов дистрибуции, даже с целью сделать что-то быстрее/удобнее/дешевле, не пойдет на руку свободной журналистике. И пользователям в конечном счете тоже.

Где-то это уже было

История с AMP напоминает поведение Google в конфликте с Amazon (подробнее прочитать о нем можно тут, например). Чтобы ударить по бизнесу онлайн-ритейлера, внезапно превратившегося во врага, компания представила инструмент, который позволит конкурентам Amazon показывать карточки товаров прямо в поиске Google, а также предлагать его при поиске через Assistant.

Таким образом Google предлагает конкурентам объединяться на своей платформе против общего врага.

В данном случае ситуация больше выглядит как борьба за пользователей и издателей с компаниями вроде Facebook. В мире, где мобильные устройства вытеснят десктопы, пользователю будет еще важнее получать информацию быстрее и удобнее.

Логично, что каждая платформа будет стараться предложить свои инструменты и бороться за каждого посетителя (и издателя – как следствие). Пользователю не так важно, будет это Google, Facebook, Apple, Amazon или кто-то еще. Поэтому Google спешит умаслить все участвующие стороны и опередить конкурентов. Тем более что в ее руках сосредоточено, по разным источникам, от 75% до 90% поискового трафика, и это очень серьезный аргумент.