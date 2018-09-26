Тоталитарная империя Джобса. Как “безопасную” Apple обвинили в слежке и что это может значить

В новой iOS 12 обнаружили проблему в безопасности. Похоже, что Apple собирает данные о звонках и электронной переписке своих пользователей.

Пока ненавистники Apple обливали грязью в сети новые iPhone и их стоимость, эксперты отмечают, что клиенты проявляют в четыре раза больший интерес к покупке флагманской модели Xs Max, чем предполагалось, за две недели после презентации модельного ряда на 2018 год.

Как уже писало НВ, вместе с тремя новыми смартфонами Xs, Xs Max, Xr и четвертым поколением Smart-часов Apple Watch, разработчики из Купертино также выпустили очередное обновление своей операционной системы iOS.

В последнем программном обеспечении Apple сделала акцент на безопасности устройств, добавив функцию блокировки внешнего порта Lightning, менеджер паролей и удобное фоновое обновление системы.

Глава компании Тим Кук неоднократно заявлял, что защита персональных данных пользователей является фундаментальным правом человека и одним из приоритетов для инженеров Apple, поэтому их устройства должны быть безопаснее в этом смысле, чем у конкурентов из Android.

Но, на днях стало известно, что после выхода нового оригинального ПО, Apple ввела в виртуальном магазине iTunes возможность учета звонков и электронной переписки пользователей.

Представители Apple говорят, что сбор данных необходим для составления "рейтинга доверия" пользователей, - системы, которая поможет бороться с мошенничеством, хотя как это будет работать конкретно - пока неясно.

"Чтобы выявить и предотвратить мошенничество, информация о том, как вы используете свое устройство, включая приблизительное количество телефонных звонков или отправляемых и получаемых вами электронных писем, будет использоваться для вычисления оценки доверия к устройству", - говорится на странице iTunes Store and Privacy.

Журналисты же отметили - сбор этих данных может быть опасным, поскольку непонятно, почему нововведение применяется и к Apple TV, которые не могут отправлять и получать электронную почту или телефонные звонки.

В Apple, в свою очередь, пообещали, что никто за пользователями следить не будет. Как сообщает Cult Of Mac, возможно, информацию действительно будут собирать только для формирования общей картины, по типу того, как часто и с какой переодичностью люди совершают звонки и отправляют email.

Тем не менее, в сети ситуацию сравнили с одним из эпизодов сериала "Черное зеркало", где люди оценивали свое взаимодействие друг с другом для определения социально-экономического статуса, доступа к здравоохранению, транспорту и жилью.

Конечно, такая метафора несколько преувеличена, ведь максимум, что негативного может принести этот рейтинг - ваш аккаунт, по ошибке или по делу, будет ограничен для проведения определенных финансовых операций.

Вряд ли самая инновационная IT-компания в мире сможет внедрить нечто похожее на “рейтинг общественной надежности” Китая, где люди находятся под постоянным наблюдением камер и получают баллы за свою социальную активность или, наоборот, незначительные проступки.

Да и, в принципе, даже у самой богатой мировой корпорации с рыночной стоимостью больше $1 трлн все равно не будет столько власти, как у руководителей КНР, чтобы запрещать людям брать кредиты, занимать высокие должности на работе, покидать пределы страны или, тем более, заводить детей.