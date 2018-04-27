Паны дерутся. Как торговая война между США и Китаем ударит по Украине

Как торговая война между США и Китаем и взаимные санкции против производителей электроники отразятся на Украине

НВ разбирается в том, как развивался конфликт между США и Китаем, потопит ли торговая война ZTE, Huawei, Qualcomm и Apple, а также как она может подпортить жизнь украинским мобильным операторам.

Часть первая. Если в первом акте на стене висит ружье

Судя по текущей ситуации, две страны готовились к торговой войне прямо с 2016 года. Как говорил в подкасте Диджестив аналитик Эльдар Муртазин, когда Китай предупредил Apple о том, что у iPhone есть проблемы с батарейкой, и от китайских пользователей поступает слишком много жалоб на качество устройства, это был первый, подготовительный ход.

Китай сделал для себя козырь, который сможет в дальнейшем использовать для запрета продаж техники Apple на своей территории без суда и следствия и формально - из-за жалоб своих же граждан.

Тем временем в США президент Дональд Трамп, только придя к власти, начал склонять главу Apple Тима Кука к переносу производства из Поднебесной в родную страну. Впрочем, в Apple откровенно не хотят этого, так как перенос производства на родину негативно скажется на стоимости продукции. Поэтому воз, то есть фабрики, и ныне там. А на недавней встрече с Трампом Кук планировал говорить о необходимости прекратить торговую войну.

Прежде чем непосредственно перейти к событиям текущей торговой войны, нужно вспомнить еще несколько важных моментов.

В прошлом году власти США обвинили ZTE в поставках оборудования, содержащего американские компоненты, в санкционные Иран и Северную Корею. Компанию пожурили и рассчитывали, что она накажет руководителей, допустивших подобное. Но в ZTE, по словам властей страны, не только ослушались США, но и выдали виновным премию. Компания считает, что нападки на нее являются частью торговой войны.

А вот еще один фрагмент этого паззла. В течение последних двух лет снежный ком проблем окутал одну американскую компанию. Qualcomm - мировой лидер в разработке мобильных чипсетов, владелец более 9 000 патентов и компания, которой мы во многом обязаны прогрессом в разных аспектах беспроводных подключений (и тому, что наши смартфоны стали такими классными в частности), попала в немилость Apple.

Между ними развязалась большая война сразу в нескольких юрисдикциях. Итогом для Qualcomm стали миллиардные страны в ряде государств, испорченные отношения с одним из важных партнеров и, возможно, отказ Apple от дальнейшего сотрудничества в пользу Intel. И хотя по миру эти события компанию не пустили, по ее кошельку они все-таки ударили.

С конца прошлого года сингапурская компания Broadcom, частично партнер, частично конкурент Qualcomm, попыталась поглотить американского чипсетного гиганта. Пока стороны договаривались о сумме сделки, Трамп ее ветировал, мотивировав свое решение соображениями национальной безопасности. Аналитики IDC считают, что президент США боится, что Америка уступит Китаю в гонке вооружений, в частности, развитии 5G.

Наконец, последним в списке, но не по хронологии, важным для контекста событием стало то, что в 2016 году украинский мобильный оператор Киевстар отказался от оборудования Ericsson в пользу Huawei, а сеть оператора перешла полностью на китайское оборудование. 60% - Huawei, 40% - ZTE. Помимо Киевстар, ZTE использует и Vodafone, правда в меньших количествах и не в основных своих регионах. Huawei также является ключевым партнером для Vodafone и lifecell. У Vodafone и lifecell также есть европейские партнеры - Nokia и Ericsson соответственно.

Часть вторая. Понеслась

В этом году Huawei планировал экспансию смартфонов на американский рынок. Это позволило бы компании укрепить свои мировые позиции, и в ней явно зрели надежды обойти Apple и занять второе место. Американский рынок приблизил бы компанию к этой мечте.

Но накануне январской выставки CES стало известно, что оператор AT&T отказался от флагмана Huawei под политическим давлением, вскоре от партнерства отказался и Verizon. Операторы в США - важный канал для продажи смартфонов. В Huawei, не долго горюя, сообщили об интересе к британскому рынку.

Чуть позже спецслужбы США порекомендовали американцам отказаться от смартфонов китайских производителей, пугая пользователей тем, что устройства могут за ними следить.

Наконец, власти США начали обсуждать идею отказаться от субсидирования операторов, использующих оборудование обоих вендоров.

Часть третья. В последнем акте ружье выстрелит

В начале апреля нынешнего года Китай и США ввели друг против друга торговые пошлины. США были инициатором и Китай в ответ на американские санкции пообещал пожаловаться в ВТО.

Каждая из стран подготовила собственный список товаров, оба - в эквиваленте $50 млрд. Трамп объяснил свой поступок торговым дисбалансом в пользу Китая в размере $540 млрд (эксперты оценивают его в $366 млрд).

Одной из первых американских ласточек в сфере технологий, пострадавших от ответных китайских санкций, должна была стать Tesla. Model X популярна в Поднебесной, однако с 25% пошлиной продажи могли пойти на спад. Однако позже китайские власти решили пощадить электромобили.

Следующим громким событием в рамках противостояния двух держав стали санкции США против ZTE. Те самые, за поставки оборудования в санкционные страны. Санкции представляют собой семилетний запрет для американских компаний на сотрудничество с вендором.

После наступления американцев на ZTE руководство Поднебесной сообщило о возможном запрете на продажу техники Apple на своей территории. Конечно, из соображений национальной безопасности.

Наконец, на днях стало известно, что аналогичное расследование США начало против компании Huawei.

Часть четвертая. Последствия

20 апреля ZTE распространила пресс-релиз, в котором компания сообщила, что она не согласна с решением американских властей, напомнила, что за один только 2017 год инвестировала $50 млн в программу контроля за экспортом и планирует инвестировать еще в 2018 году, а также обратила внимание, что жесткие санкции последовали еще до окончания расследования и могут существенно и губительно повлиять на бизнес ZTE.

В пресс-релизе ZTE напомнила, что США не учли, что компания сама провела расследование и сообщила о нарушениях своих сотрудников, наказала их, приняла корректирующие меры и наняла для независимого расследования юридическую фирму из США.

Также в компании напомнили о том, что от санкций пострадают и американские партнеры компании. По данным техноресурса The Verge, это прежде всего Qualcomm (ее чипсеты могут быть заменены решениями конкурентов) и Google (даже у Android есть альтернативы в бюджетном сегменте, а именно в нем у ZTE сильные позиции).

Действительно, США является ключевым рынком для смартфонов ZTE - более 40%. Чуть меньше трети приходится на Азию и остальное - на весь прочий мир. Львиная доля устройств использует чипсеты Qualcomm. В США существует неформальный запрет на торговлю терминалами с другими чипсетами, да и Qualcomm для завоевания доли рынка сделал неплохую скидку на свои чипсеты для партнеров. Так что формально компания и правда попала под удар собственных властей. Ее продукцию с легкостью заменят Mediatek и, возможно, Samsung (Huawei недавно говорила, что не планирует продавать свои чипсеты сторонним производителям).

Хотя эта информация была растиражирована в медиа, она она не включает еще один малоприятный для ZTE факт.

Согласно годовому отчету ZTE за 2017-й, почти 60% дохода компании приносят операторские сети, 9% - на правительственный и корпоративный сегмент и 32% - на пользовательский бизнес (сюда и входят смартфоны). Как пишет на Quora аналитик и инвестор Гленн Люк, при этом рентабельность пользовательского направления составляет всего 6%, в то время как для операторских сетей этот показатель превышает 86% (!).

То есть смерть мобильного подразделения, если таковая наступит, по компании практически не ударит. Как и по партнерам, они переключатся на других вендоров, благо ниша производителей смартфонов перенаселена.

Хотя ZTE не особо зависит от американского рынка (по данным того же годового отчета, на Америку, Европу и Океанию приходится четверть дохода компании), финансы компании от США зависят еще как.

Оборудование, на котором работают сети мобильных операторов - большой и крайне сложный организм, состоящий из огромного количества компонентов от разных производителей. Есть более и менее критичные для сети компоненты, которые производят разные компании, в том числе и китайские. Есть компоненты, которые существенным образом влияют на производительность всего решения.

В частности, как пишет Гленн Люк, к последним относятся чипы, участвующие в высокоскоростной обработке аналоговых и цифровых сигналов. Например, модуль, который преобразует оптический сигнал (аналоговый) в цифровой в оптическом сетевом оборудовании. Этот модуль является одним из ключевых узких мест, позволяющих всей системе максимально соответствовать требованиям операторов и центров обработки данных. Их производит небольшое количество компаний и большая часть из них сосредоточена в США.

Как это повлияет на Украину

Кроме того, как рассказал НВ один из технических специалистов, знакомый с оборудованием операторов, есть компоненты, для которых единственным поставщиком является… Qualcomm. Тот самый Qualcomm, у которого ZTE больше не может покупать ничего.

И вот тут мы напрямую подошли к вопросу, который может задеть украинцев.

Два из трех украинских оператора используют оборудование ZTE в своей сети. Любопытствующие могут изучить количество 3G и 4G базовых станций этого вендора на этом сайте.

Если оператор уже где-то использует оборудование определенного вендора, то под него все и настроено, и логично обновлять, улучшать и т.д. в рамках одного производителя.

Украина находится в процессе развития 4G. 2600-й диапазон уже работает, на очереди 1800-й: операторы оплатили лицензии, запущен процесс рефарминга. Неизвестно, успели ли компании приобрести все необходимое оборудование до вступления санкций в действие. Но даже если это произошло, то с обновлением, заменой и ремонтом оборудования ZTE уже могут возникнуть проблемы, если санкции не снимут.

Обе компании комментируют ситуацию сдержанно. “ZTE не является нашим ключевым поставщиком. Если будет запрет на использование оборудования, не будем использовать его. На наших планах по строительству 3G и 4G это не скажется”, - рассказали НВ в пресс-службе Vodafone Украина. В Киевстар НВ сообщили, что им известно о последних событиях, которые касаются ZTE, “в настоящее время этот вопрос тщательно анализируется”, - заверили в пресс-службе.

Также НВ удалось узнать, что в целом на рынке есть некоторое волнение - игроки хотят понимать, смогут ли другие партнеры быстро поставить оборудование, если с ZTE возникнут проблемы.

Ключевым вендором для украинских операторов является Huawei. В адрес этой компании санкций пока нет, но информация о начале расследования также заставляет партнеров нервничать.

Как сообщил НВ представитель одного из провайдеров фиксированного интернета, оборудование ZTE также ценится и в этом сегменте, так как представляет собой отличный баланс цены и качества. Нам не удалось выяснить, зависит ли тут ZTE от американских партнеров. Если да, то это тоже может отразиться на рынке и потребителе в том числе.

Что будет с компаниями?

ZTE

По мнению Гленна Люка, текущие санкции значительно повлияют на бизнес ZTE, но не убьют его. Компания может закрыть или продать свое мобильное подразделение. Что касается чипсетов, то закономерным ответом Китая может стать активное развитие полупроводникового бизнеса внутри страны, чтобы избавиться от зависимости от американских партнеров. Впрочем, некоторое время назад в медиа уже появлялись публикации о том, что компании из Поднебесной интересуются направлением.

Если США не отменит санкции, то ZTE придется переориентироваться на другие компоненты или даже взяться за разработку того, в чем компания раньше полагалась на партнеров. Это займет время, может даже несколько лет. Но у ZTE есть поддержка китайского правительства и родной рынок, который приносит значительную часть доходов.

Qualcomm

На данный момент ситуация выглядит так, будто Qualcomm пострадает от санкций меньше всего. Если компания потеряет мобильное подразделение ZTE как клиента, то потери будут не такими критичными и уж точно не заметными на рынке США, где исторически продаются устройства с чипсетами этой компании. Не ZTE - так кто-то другой.

Что касается сетевого оборудования, то потребность в нем как была, так и останется, и нишу компании также займут другие вендоры. Как минимум на первых порах потерь быть не должно.

Другой вопрос, как это может сказаться на компании в долгосрочной перспективе, если китайские производители решат избавиться от американских компонентов. Вот тут судьба Qualcomm выглядит уже более тревожно.

В свете санкций вето на продажу Qualcomm сингапурской компании Broadcom наводит на мысли, что основной целью запрета были не соображения национальной безопасности, и даже не гонка за лидерство в 5G, а гарантия того, что интеллектуальная собственность компании останется в американской юрисдикции, и страна сможет наложить запрет на ее использование Китаем и любым другим государством, вендором - да всем, кем потребуется. Впрочем, в этой версии мы не уверены до конца, так как с юридической точки зрения тут могут быть нюансы.

Apple

На Китай в прошлом году пришлось $46 млрд выручки купертиновцев или 19% дохода. В данный момент в Китае продолжают падать продажи смартфонов (а это основной источник доходов для Apple) и в целом растет доля собственных производителей.

Apple, в свою очередь, ищет новые ниши для заработка. Эксперты предполагают, что это может стать носимая электроника, сервисы и, возможно, все-таки “выстрелят” смарт-колонки.

Если говорить о сервисах, то доходы с них растут, и после недавних покупок Apple, предположительно, их важность также возрастет. То есть в краткосрочной перспективе Apple может потерять пятую часть своего дохода, а также капитализацию, но как минимум ей не придется краснеть за это перед инвесторами - это ж не провал с “умной колонкой”, в котором виновата сама Apple, а обстоятельства, которые не зависят от компании. Но у компании есть и другие источники доходов.

Huawei

Наконец, самым неопределенным образом ситуация выглядит для Huawei. Проблемы с экспансией смартфонов на американском рынке - это недополученная выгода, а не прямые потери.

Если Китай закроет свой рынок для Apple, то Huawei будет первой компанией, которой это станет выгодно, так как Samsung в регионе не слишком сильна, а среди собственных производителей Huawei выглядит наиболее интересно.

Если компанию также настигнут санкции, аналогичные ZTE, то она точно также сможет взяться за разработку альтернативных решений. На это также могут уйти годы, но с точки зрения ресурсов Huawei даже сильнее, а в ее структуре доходов операторское направление занимает менее 50% (по данным последнего годового отчета). А вот нашим мобильным операторам придется несладко в случае такого поворота событий.