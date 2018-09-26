Тонущий корабль. Почему основатели Instagram ушли из компании и что с ней сделает Facebook

Основатели Instagram ушли из компании и теперь соцсетью может полностью управлять Facebook

Основатели и бессменные руководители Instagram объявили о своем уходе из компании. В сети говорят об их ссоре с владельцами - Facebook и Марком Цукербергом.

За что только не брались представители Facebook в последнее время. Крупнейшая мировая соцсеть тестировала собственный сервис знакомств, пообещала бороться с фейковыми новостями в ЕС и противостоять вмешательствам в политические выборы, запустила оригинальный видеохостинг Facebook Watch и даже планирует производить собственное smart-устройство Portal для видеочатов.

Но, похоже, что все эти попытки отмыть себя от зимних скандалов с Cambridge Analytica пока не приносят видимых результатов. Акции соцсети до сих пор не показывают стабильного роста, а у львиной доли аудитории пропало доверие как к самому Цукербергу, так и к его культовому веб-сайту.

Возможно, выбраться из имиджевой ямы поможет их дочерняя компания - Instagram, которая у большей части пользователей не ассоциируется с Facebook и, до последнего времени, существовала вполне себе автономно.

Почему до последнего времени? Потому что на днях рынок акций IT-компаний в США всколыхнула очередная ошеломительная новость - создатели Instagram - 34-летний Кевин Систром и 32-летний Майк Кригер - покинули пост главных руководителей своей соцсети.

Как уже писало НВ, предприниматели создали Instagram в 2010-м и продали ее Facebook в 2012-м примерно за $1 млрд. В июне Instagram объявил, что его аудитория достигла 1 млрд ежемесячно активных пользователей. Такие показатели удалось реализовать во многом благодаря тому, что Instagram оставался отдельной независимой единицей в составе Facebook.

В своих публичных заявлениях, СEO Facebook Марк Цукерберг поблагодарил подопечных из Instagram за то, что “они научили его многому”, и “Instagram стал результатом слияния креативных талантов этих двух экстраординарных лидеров”.

Кевин и Майк также не раскрыли никаких причин своего ухода, сказав лишь, что “они собираются взять перерыв, чтобы пересмотреть свой интерес к вещам”, а также “понять, что нужно миру и что их вдохновляет”.

Хотя, согласно Bloomberg, причиной ухода генерального руководителя Систрома и главного технолога Кригера стало именно увеличение давления со стороны СEO Facebook Марка Цукерберга.

Источники издания полагают, что уход ключевых персон в Instagram был ожидаемым и теперь платформа станет более связанной с Facebook.

Bloomberg сообщает, что к 2020-му Instagram должен принести Facebook $20 млрд прибили, что составит около четверти от всей суммы: “Instagram стал второстепенной соцсетью, которая привлекает более молодых пользователей, уставших от политических скандалов материнской компании. А Facebook, со своими 2,2 млрд подписчиков, теперь может опубликовать такое количество рекламы только в новостной ленте Instagram”.

Логично теперь смотрится и переход руководителя новостной ленты Facebook Адама Моссери на должность продакт-менеджера Instagram ранее в этом году. По прогнозам, именно он должен стать наследником основателей Систрома и Кригера.

“Главной отличительной чертой Instagram была независимость и уникальность от Facebook. Создатели пристально защищали это. Теперь же мы видим предпосылки к тому, что Цукерберг определенно хочет иметь больше влияния на Instagram”, - рассказала СNN Money главный аналитик eMarketer Дебра Уильямсон.

Очевидно, вряд ли менеджеры Facebook позволят погубить свою самую быстрорастущую “дочку”. За последние годы Instagram стал более чем многофункциональной соцсестью - пользователи теперь могут отправлять личные сообщения, блокировать и отключать уведомления от других, добавились индикаторы “онлайн”, ну и, конечно же, интеграция фотографий и друзей с Facebook.

Недавно даже говорили о том, что разработчики добавят в Instagram голосовые сообщения, а Facebook и Messenger получат инструмент распознавания речи Aloha. Так что, как изменится популярная молодежная интернет-сеть - будем судить уже с первыми изменениями, а что значит уход основателей - пускай останется для размышлений аналитиков.

К сведению, это уже не первый подобный случай с Facebook: почти год назад создатели мессенджера WhatsApp, который Facebook приобрела в 2014 году за $22 млрд, Ян Кум и Брайан Эктон также покинули компанию и даже призывали всех удалить Facebook.

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