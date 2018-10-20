Тим Кук впервые прокомментировал наличие в технике Apple шпионских чипов

Генеральный директор компании Apple Тим Кук впервые прокомментировал информацию информационного агентства Bloomberg о том, что китайская военная разведка встраивала микрочипы в американскую технику.
Об этом передает BuzzFeed.
"Эти слухи о технику Apple неправдивы. Они должны поступить правильно и опровергнуть эту информацию", - заявил Кук.
Напомним, информационное агентство Bloomberg сообщило, что китайская военная разведка якобы встраивала микрочипы для слежки в компьютерное оборудование для компаний США.
Чипы добавляли на серверные платы на этапе сборки на фабриках в КНР, которые были подрядчиками компании SuperMicro Computer.
Материнские платы, в которые тайно внедрялось шпионское "железо", были обнаружены в серверах крупнейших американских IT-фирм, включая Apple и Amazon.
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