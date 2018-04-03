Тим Кук и Марк Цукерберг поспорили о скандале вокруг Facebook

Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг обратился к генеральному директору Apple Тиму Куку, назвав комментарии главы Apple "неглубокой критикой".

Цукерберг назвал рекламную модель в соцсети "единственной рациональной моделью" на сегодня, пишет The Verge.

Спор начался с того, что Кук раскритиковал стратегию Facebook "монетизировать каждого клиента"

"По правде говоря, мы могли бы заработать кучу денег, если бы монетизировали нашего клиента, если бы наш клиент был нашим продуктом. Мы решили не делать этого. Apple вместо этого монетизировала продукты для клиентов. Это была сильная бизнес-модель, которая неуязвима для тех проблем, с которыми сталкивается Facebook", - подчеркнул Тим Кук.

В интервью Vox Цукерберг отклонил аргумент Кука как неискренний и неглубокий. Он сказал: "Знаете, я нахожу заявление, согласно которому, если ты не платишь за сервис, то мы о тебе не печемся, очень голословным".

Цукерберг сказал, что Facebook остается свободным в использовании, потому что он ориентирован на подключение людей, и многие люди не могут позволить себе платить, поэтому "наличие поддерживаемой рекламой модели является единственной рациональной моделью, которая может поддержать создание этой службы".

"Если вы хотите построить сервис, который не просто служит богатым людям, тогда вам нужно иметь то, что люди могут себе позволить. Мы упорно трудимся, чтобы взимать меньше и обеспечить бесплатный сервис, который каждый может использовать. Я не думаю, что это значит, что мы не заботимся о людях. Я считаю, что не стоит заболевать стокгольмским синдромом и начинать верить, что компании, которые всегда стараются взять у нас больше денег за свои услуги, заботятся о пользователях сильнее", - подчеркнул Марк Цукерберг.

Ранее НВ сообщало, что три пользователя приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook. По заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.