Tesla опередила Mercedes. Пока только по числу подписчиков в Twitter

Производитель электромобилей Tesla стал мировым лидером среди автопроизводителей. Правда, пока лишь по числу подписчиков в сервисе микроблогов Twitter.

В понедельник, 22 октября, американская марка опередила немецкий бренд по популярности в Twitter, сообщает Insideevs.

В понедельник перевес составлял несколько сотен подписчиков, а по состоянию на утро вторника, 23 октября, на страницу Mercedes-Benz были подписаны 3 033 350 человек, а за обновлениями Tesla следили 3 037 495 человек.

Правда, нюанс в том, что Tesla не делит свои аккаунты по рынкам и суббрендам. У Mercedes-Benz же еще есть страницы Mercedes-AMG (@Mercedes-AMG – 1,04 миллиона подписчиков), а также региональные страницы: Великобритания (@MercedesBenzUK – 192 000 подписчиков) и Италия (@MercedesBenz_IT – 138 000 подписчиков).

При этом на популярность страницы Tesla в Twitter работает и то, что она активно взаимодействует с личным микроблогом основателя компании Илона Маска.

Примечательно, что самого бизнесмена в разы больше подписчиков, чем у калифорнийского автопроизводителя. На личный микроблог Илона Маска подписаны 23,1 миллиона человек против 3 с небольшим миллионов подписчиков у Tesla. При этом на страницу SpaceX подписаны почти 7,5 миллионов человек.

Правда, сам Илон Маск выглядит бледно на фоне других знаменитостей. Так, у действующего президента США Дональда Трампа более 55 миллионов подписчиков, а у его предшественника Барака Обамы — свыше 103 миллионов.

У музыкантов также аудитория в Twitter больше. За страницей Кэти Перри следят 108 миллионов человек, на Джастина Бибера подписаны 105 миллионов пользователей, на Рианну — 88,6 миллионов человек. Футболист Криштиану Роналду чуть менее популярен — у него более 75 миллионов подписчиков.

Среди автопроизводителей после Tesla и Mercedes идут блоги Lamborghini и BMW, у которых чуть более 1,7 миллионов читателей.