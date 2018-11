Терабайт за секунду. В Китае назвали дату запуска 6G-покрытия

Министр информационных технологий Китая заявил, что 6G-сети внутри страны начнут разрабатывать с 2020-го. Республика собирается конкурировать с Западом за становление скоростного интернета.

Полгода назад в некоторых городах Украины наконец-то запустили 4G-интернет. Украинцы только начали наслаждаться новой технологией, как первая 5G-сеть уже начала работать в американском Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.

Если технологическое отставание от США у нас измеряется годами, то Китай и вовсе готовится к гиперскачку в будущее: на днях, министр информационных технологий Китайской Народной Республики Су Синь заявил, что страна начнет развитие 6G-сетей с 2020 года.

Ссылаясь на китайское государственное медиа Securities Times newspaper, издание Alphr пишет, что в стране должны начать работу над 6G-покрытием в ближайшие годы и коммерциализировать инновационный вид связи в 2030-м.

По словам министра Су Синя, технология 6G позволит загружать данные на скоростях до одного терабайта в секунду, в то время как предел 5G - один гигабайт в секунду. Сообщается, что китайская сеть шестого поколения будет иметь более широкое покрытие, чем 5G, и сможет передавать информацию на большую высоту, работая практически как спутниковый интернет.

При этом, технология должна дополнить существующие беспроводные сети и стать многофункциональным инструментом для устройств, которые требуют высокоскоростного подключения.

Прежде чем начать работу и инвестировать в 6G, власти страны ищут потенциальные приложения, где можно будет применить такую связь и развивают 5G-сети.

В последнее время Китай четко заявляет о своих намерения не только конкурировать с США и другими странами за создание коммуникаций нового поколения, но и планирует стать мировым лидером в развитии IT-технологий.

Так, недавно, с местного космодрома Сичан китайцы запустили в космос еще два спутника для навигационной системы BDS.

China has just confirmed success of launch two more Beidou navigation satellites, but also tested parachutes for landing expended boosters https://t.co/dLpaB2ZCdG