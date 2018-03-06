Телеком-битва за Украину. Киевстар, Vodafone и лайфселл расхватали лучшие 4G-частоты

Тройка украинских мобильных операторов приобрели лицензии для запуска четвертого поколения на самых привлекательных радиочастотах. Через несколько месяцев в тысячах населенных пунктов страны можно будет подключаться к беспроводному интернету на скорости десятки мегабит в секунду.

Сегодня, 6 марта 2018 года, в Украине состоялась вторая распродажа лицензий для четвертого поколения сотовой связи. На этот раз – в диапазоне 1800 МГц. В тендере приняли участие Киевстар, Vodafone Украина и лайфселл.

Первые три из шести лотов были закреплены за тремя операторами – они были признаны победителями торгов. Это было обусловлено условиями тендера – оставить за компаниям определенные полосы радиочастот, в зависимости от размера абонбазы.

Киевстар выкупит пять лотов (25 МГц) по цене 1,325 млрд грн. Vodafone и лайфселл, соответственно, четыре (20 МГц) и три (15 МГц) за 1,06 млрд грн. и 795 млн грн. Остальные лоты – с четвертого по шестой (каждый по 5 МГц) телеком-регулятор выставил на свободные торги.

За 4-й лот разгорелась борьба между двумя крупнейшими операторами. Торги начались с 271 млн., и лайфселл сразу выбыл из борьбы. Киевстар с ВФ Украина (Vodafone) упорно торговались. После более чем десятка ставок с минимальным шагом в 14 млн грн. победил Киевстар. Компания заплатит за лот №4 612 млн грн.

На пятый лот претендовали только Киевстар и ВФ Украина. Его начальная цена была 265 млн грн. Vodafone сразу же предложил 300 млн. грн. Киевстар включился в борьбу, но на ставке соперника 385 млн грн. президент компании Петр Чернышов попросил перерыв, а потом поднял цену до 490 млн грн. После чего уже ВФ Украина попросил 10-минутный перерыв, а затем борьба стала еще ожесточеннее. На ставке своего главного конкурента в 714 млн грн. теперь уже Киевстар попросил прерваться для совещания, после которого еще немного поторговался, но не смог перебить ставку ВФ Украина – 742 млн грн.

Ближе к завершению торгов за пятый лот в Украинский государственный центр радиочастот, где проходил аукцион, приехал президент Петр Порошенко. И ожидаемо приостановил процесс своим выступлением, где 4G-тендер сравнил с ратификацией соглашения о сотрудничестве Украины с Евросоюзом и введением безвиза. А также выразил надежду, что тендер "преодолеет планку в 5 млрд грн.", которые попадут в казну.

Порошенко заявил, что уже в 2018 году "в абсолютном большинстве областных центров" заработает 4G. А в ближайшем будущем, выразил он ожидания, НКРСИ проведет подобный тендер в 900-м диапазоне. Это позволит запустить 3G везде, где уже есть мобильная связь в Украине.

За последний, шестой лот боролись Киевстар, ВФ Украина и лайфселл. Его начальная цена – 271,6 млн грн., но Vodafone сразу же предложил 300 млн. грн. Вызов принял Киевстар – и так две компании, без лайфселл, который не принимал участия в торгах, дошли до 690 млн грн., которые предложил за последние 5 МГц Петр Чернышов. После чего Vodafone попросил перерыв. Закончились торги победой Киевстара со ставкой 900 млн грн.

В общем все три оператора заплатят за шесть лотов 5,43 млрд грн. Больше всех потратит Киевстар – 2,837 млрд грн., ВФ Украина – 1,8 млрд грн. Лайфселл не покупал дополнительных лотов.

Состязание за дополнительные радиочастоты объясняется просто – чем их больше, тем шире покрытие можно обеспечить меньшим количеством оборудования. "Именно в 1800-м диапазоне можно обеспечить покрытие высокоскоростным интернетом большей части Украины", – заявил сегодня перед конкурсом президент Киевстар Петр Чернышов

По его словам, количество базовых станций (БС) на частотах 2600 МГц будет измеряться сотнями. Радиус действия у них гораздо меньше, чем у низкочастотных БС – таковы особенности радиосвязи. Поэтому настоящий 4G начнет появляться в Украине только с июля 2018 года. Когда операторы после тендера обменяются своими частотами, чтобы получить сплошные полосы. На заре развития телекоммуникационного рынка Украины радиочастоты выдавались бессистемно – никто 20 лет назад не думал ни о каком 4G/LTE.

Только при таких условиях четвертое поколение сможет выдавать скорость в десятки мегабит в секунду, полностью покрывая города и пригороды. Тогда как в случае с 2600-м спектром радиус покрытия одной базовой станции можно будет сравнить с покрытием Wi-Fi-точки, отметила ранее гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова.