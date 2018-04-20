Telegram заблокировали за планы Дурова создать криптовалюту - СМИ

Настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России могут быть планы его владельца запустить свою криптовалюту.

Такую версию выдвинули журналисты РБК, опираясь на письмо сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина.

"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм... Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", - говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

Текст письма есть у РБК, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. С содержанием данного письма также знаком собеседник РБК в одной из околоправительственных организаций. Само письмо отправлено с почты в домене 12center.ru.

"Опасения ФСБ вполне обоснованы. Биткоин, эфир и прочие производные криптовалюты сейчас стали инструментом спекуляций из разряда "сегодня купим за 100 руб., а завтра продадим за 200". Как средство расчетов они используются мало. А TON задумывается прежде всего как платежное средство. Предполагается, что обработка транзакций будет быстрой, а использование криптовалюты не потребует особых знаний. Следовательно, у такой системы может быть гораздо больше пользователей", — говорит исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Он отмечает, что все они пройдут мимо любых государственных и фискальных органов.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Проект был подробно описан в 132-страничном документе, подписанном Николаем Дуровым — техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.

Ранее НВ сообщало, что лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

В типовом договоре между Telegram Group Inc. и инвестором отдельно отмечено, что покупатель токенов не вправе использовать их для нарушения санкционного режима или отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма. Об этом упоминается и в приложении к договору, описывающему риски инвестиций, продажи и использования токенов Gram.

Кроме того, запрещено участвовать в ICO любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. В договоре указано, что на момент составления ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.