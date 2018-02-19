Telegram получил $850 миллионов инвестиций

Создатели мессенджера Telegram сообщили американским чиновникам, что привлекли $850 млн от 81 инвестора для "разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram".

Такие данные Павел Дуров с братом передали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, пишет TechCrunch.

В документе, который был представлен в Комиссию, говорится, что деньги были получены для "разработки блокчейна TON, разработки и обслуживание Telegram Messenger и других целей". В графе "тип размещенных ценных бумаг" в отчете указаны "соглашения о покупке криптовалюты". Документ подписал генеральный директор Telegram Павел Дуров.

Согласно предварительным данным, первоначально планировалось собрать $600 млн, но спрос подтолкнул эту планку до $850 млн. Telegram планировал привлечь еще $600 млн на разработку своего проекта TON в рамках ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалюты), которое начнется в марте. Пока неясно, будет ли эта цифра также скорректирована. В любом случае, продажа обещает быть крупнейшим ICO на сегодня.

Команда проекта впервые привлекает внешний капитал — до сих пор разработка мессенджера велась на собственные средства его основателей, Павла и Николая Дуровых.

В заявке для Комиссию по ценным бумагам и биржам США не указан не один из инвесторов. Тем не менее, российское издание "Ведомости" опубликовало имена некоторых из них, сославшись на внутренние источники.

В частности, сооснователь Qiwi Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а сооснователь "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили сообщил об инвестиции в $10 млн. Еще одним российским инвестором якобы стал Роман Абрамович.

Ранее НВ сообщало, что создатели мессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюты, которая будет называтся Gram. Также в компании хотят создать собственную блокчейн-систему под названием Telegram Open Network. 51% прав собственности на криптовалюту Telegram планирует удерживать в своих руках.