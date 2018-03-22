Telegram подал жалобу на ФСБ в ЕСПЧ

Представители мессенджера Telegram подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Данную информацию сообщил адвокат Telegram Павел Чиков, передает ТАСС.

"Жалоба направлена ​​в ЕСПЧ. В ней говорится, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека", - заявил Чиков.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы Роскомнадзора заблокировать сервис на территории РФ не заставят его раскрыть личные данные пользователей.

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление "о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации".