Шарики за ролики. Британские ученые запустили суперкомпьютер, который имитирует человеческий мозг

Ученые из Манчестерского университета запустили самый мощный нейронный суперкомпьютер. Устройство работает благодаря 1 млн процессоров и стоит почти $20 млн.

“Британские ученые” давно не открывали чего-нибудь эдакого, но на этот раз, культурным мемом можно воспользоваться в полной мере: представители Манчестерского университета запустили самый большой в мире нейроморфный суперкомпьютер.

Нейроморфным он называется потому, что каждое из его ядер воссоздает работу тысячи нейронов - узлов искусственной нейронной сети, которые и формируют основу нейрокомпьютера. А теперь представьте, что каждый процессор может иметь по несколько тысяч таких ядер. Так вот, в новый британский суперкомпьютер поместили 1 млн процессоров.

Устройство назвали SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture), что также означает тип паруса для яхт. На сайте университета указано, что над компьютером работали 20 лет и потратили на создание машины почти $20 млн.

Зачем это нужно?

Одно из главных предназначений компьютера - моделирование человеческого мозга. И хоть этот орган не удастся воссоздать полноценно (слишком уж много нейронных связей), ученые надеются разработать хотя бы 1% от разума человека, что приблизительно равно работе 1 млрд нейронов.

Исследователи приводят пример, что компьютер с такой мощностью будет равняться 10 мышиным мозгам, и это станет настоящим прорывом для сферы умного машиностроения.

“SpiNNaker полностью пересматривает способ работы компьютеров. По сути, мы создали машину, которая работает больше как мозг, а не как компьютер, и это чрезвычайно захватывает”, - говорит один из авторов проекта профессор компьютерной инженерии Стив Фурбер.

Что уже разработали?

SpiNNaker уже использовали для создания модели участка коры головного мозга из 80 тыс. нейронов, который принимает и обрабатывает сенсорную информацию. Модель была реализована в роботе SpOmnibot, из-за чего он мог обрабатывать визуальную информацию в реальном времени и ориентироваться в пространстве.

“Ученые могут использовать SpiNNaker для изучения того, как работает человеческий мозг. Разработчики роботов смогут создавать мощнейшие нейронные сети для мобильных роботов, чтобы они могли передвигаться, говорить, работать гибко и менее энергозатратно”, - объясняет Фурбер.

Суперкомпьютер также может воссоздать так называемые базальные ганглии (ядра) - участки мозга, которые поражаются при болезни Паркинсона. Поэтому, устройство может совершить революцию в фармацевтике и помочь медикам найти необходимые лекарства.

Какие еще суперкомпьютеры существуют?

Cреди самых мощных “сверхвычислителей” можно выделить:

Sunway TaihuLight

Китайский суперкомпьютер был запущен в 2016-м и до сих пор является одним из мощнейших и самых дорогих в мире. Машина использует более 40 тыс. процессоров и стоит около $270 млн.

Название компьютера означает “божественная сила”, и его используют для сложных вычислений в промышленности, инженерном проектировании, медицине, а также для прогноза погоды и анализа big data.

Summit (Titan, Jaguar)

Суперкомпьютер Titan запустили в 2012-м в национальной лаборатории Оук-Ридж на базе его предыдущей версии - Jaguar. Машина долгое время оставалась одной из сильнейших в мире, пока в 2018-м американский техногигант IBM не заменил ее на Summit.

Расположенный в Министерстве энергетики США, компьютер используют для научных исследований. Примечательно, что для его охлаждения используется более 15 тонн воды.

Piz Daint

Наиболее мощный суперкомпьютер Европы расположен в Швейцарии.

Названное в честь альпийской горы Пиц Дайнт, устройство предназначено для визуализации изображений в высоком разрешении в таких областях как физика, метеорология и геофизика.

Издание Futurism писало, что вычислительные мощности Piz Daint должны использовать для анализа информации в Большом адронном коллайдере.