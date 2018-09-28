Старые версии Skype вскоре перестанут обновляться

Поддержка версии Skype Classic (7.0) для компьютеров будет прекращена уже 1 ноября 2018 года.

После этого старые версии некоторое время продолжат работу, но их корректное функционирование не гарантируется, сообщается в официальном блоге Skype.

"По мере того, как мы продолжаем фокусироваться и улучшать Skype версии 8, поддержка версии 7 для Skype и ниже будет завершена 1 ноября 2018 года на настольных устройствах и 15 ноября 2018 года на мобильных и планшетных устройствах. Хотя вы можете использовать более старые версии еще некоторое время, мы рекомендуем вам обновиться сегодня", - сообщается в официальном блоге компании.

После обновления, пользователь получит бесплатные групповые звонки до 24 учасников с высоким качеством видео (Full HD), более эффективный обмен сообщениями, чат-галерею, обмен файлами до 300 МБ прямо через поле диалога и некоторые другие возможности.

"Когда мы внедряем усовершенствования, наступает время, когда мы должны закрыть старые службы и версии приложений. Это делается для того, чтобы все клиенты имели лучший опыт работы в Skype и чтобы не было проблем с качеством или надежностью в результате использования старых технологий. Мы знаем, что изменения могут быть трудными, поэтому мы работаем над тем, чтобы сделать обновление максимально простым", - поясняют разработчики.

Изначально планировалось, что полноценная работа Skype Classic завершится 1 сентября, однако из-за недовольства пользователей компания отсрочила шаг на "некоторое время".

Ранее НВ сообщало, что мобильная и ПК-версии Skype будут избавлены от элементов, которые загромождали пользовательский интерфейс. Microsoft убирает из мессенджера функцию Highlights, аналог "историй". В приложении на нижней панели навигации останутся только три вкладки: Chats ("Чаты"), Calls ("Звонки") и Contacts ("Контакты").