Станет спокойнее. Facebook позволит пользователям самим фильтровать комментарии

Социальная сеть Facebook тестирует новую функцию автоматической модерации комментариев самими пользователями.

Пользователи смогут пометить в настройках слова, которые, по их мнению, являются оскорбительными, сообщает The Next Web.

В то время как у Facebook уже есть фильтр спама для комментариев, эта новая функция может помочь пользователям убрать целевые преследования и высказывания ненависти из своих комментариев.

Эксперт Джейн Манчун Вонг опубликовала пост в Twitter, согласно которому пользователи смогут запрещать слова, фразы и даже эмодзи с комментариями на некоторое время. Тем не менее, люди, которые публикуют комментарии с этими словами и их друзья, смогут их увидеть.

Социальная сеть для обмена фотографиями Instagram уже позволяет пользователям фильтровать комментарии к своим сообщениям с помощью заданных вручную ключевых слов. Twitter также позволяет пользователям блокировать определенные слова и фразы.

Хотя эта функция, безусловно, полезна, ваш опыт может отличаться, потому что именно вам нужно перечислить слова, которые вы хотите добавить в фильтр. Кроме того, люди наверняка смогут быстро обойти этот фильтр. Кроме того, новый фильтр не удаляет оскорбительные сообщения из вашей новостной ленты.

"Я действительно хочу, чтобы эта функция позволяла мне убирать сообщения из моей новостной ленты. Я серьезно сыт по горло всеми поучениями Руми и прочими глубокомысленными цитатами. Надеюсь, ты слышишь, Цукер", - написал автор статьи на The Next Web Иван Мекста.