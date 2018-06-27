Стандарт Wi-Fi впервые за 14 лет получил обновление безопасности

Wi-Fi Alliance, некоммерческая группа, которая сертифицирует продукты Wi-Fi, официально запустила следующее поколение своего протокола безопасности WPA3.

Альянс уже начал сертифицировать Wi-Fi-продукты с поддержкой WPA3, сообщает Mashable.

WPA2 - это протокол безопасности WiFi, который был стандартом с 2004 года. Самое большое изменение при переходе от WPA2 к WPA3 устраняет огромный недостаток безопасности, который с самого начала преследовал старую систему. Если кто-то хотел получить доступ к вашему Wi-Fi-устройству под WPA2, у них были неограниченные, беспрепятственные шансы угадать ваш пароль Wi-Fi.

Для хакеров, которые используют брутфорс - метод, который сканирует используя словарь, автоматически угадывая разные слова и комбинации, пока он не сломает ваш пароль - эта 14-летняя уязвимость была подарком. Теперь хакерам придется много работать, чтобы проникнуть в вашу сеть WiFi. WPA3 решает эту проблему безопасности, разрешая одну попытку ввода пароля.

Улучшения безопасности коснулись и версии WPA3 для корпоративных пользователей. Она получила поддержку режима с 192-битным шифрованием и еще более сильным шифрованием во время аутентификации.

Одновременно представлена программа сертификации Wi-Fi CERTIFIED Easy Connect, которая упрощает включение в сеть устройств с ограниченным интерфейсом или без дисплея, например, устройств интернета вещей. Wi-Fi Easy Connect позволяет безопасно добавлять такое устройство в сеть Wi-Fi, используя другое устройство с более полным интерфейсом, например смартфон.

WPA3 в настоящее время не является обязательным для того, чтобы устройство было сертифицировано Wi-Fi Alliance. В конце концов это произойдет, но даже тогда массовое внедрение новых устройств с поддержкой WPA3 потребует много лет. Это даст хакерам достаточно времени, чтобы найти новые недостатки безопасности.