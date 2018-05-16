Сталин на них есть. В сети обнаружили вирус StalinLocker, который блокирует данные пользователей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Так выглядит экран блокировки у вируса StalinLocker
Иллюстрация: MalwareHunterTeam

Так выглядит экран блокировки у вируса StalinLocker

Исследователи MalwareHunterTeam обнаружили вредоносный алгоритм StalinLocker, который блокирует все файлы на компьютере и ставит на экран заглушку с портретом Иосифа Сталина.

Особенность блокировщика состоит в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить остальные процессы, сообщает портал Bleeping Computer

После запуска StalinLocker отображает экран блокировки, который запускает 10-минутный обратный отсчет, до тех пор, пока вы не введете код. Иначе, ваши файлы будут удалены.

Согласно MalwareHunterTeam, этот код является разницей между датой запуска программы и датой 30 декабря 1922 года. Если пользователь вводит правильный код, блокировщик прекращает работу и удаляет свои файлы.

С другой стороны, если код не вводится к моменту окончания обратного отсчета, вирус пытается удалить все файлы на каждом диске, найденном на компьютере. Это делается путем прохождения всех букв дисков от A до Z и удаления любых доступных файлов.

Также эксперты сообщили, что большинство антивирусов способно вовремя обнаружить данный вирус.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове