Сталин на них есть. В сети обнаружили вирус StalinLocker, который блокирует данные пользователей

Исследователи MalwareHunterTeam обнаружили вредоносный алгоритм StalinLocker, который блокирует все файлы на компьютере и ставит на экран заглушку с портретом Иосифа Сталина.

Особенность блокировщика состоит в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить остальные процессы, сообщает портал Bleeping Computer.

После запуска StalinLocker отображает экран блокировки, который запускает 10-минутный обратный отсчет, до тех пор, пока вы не введете код. Иначе, ваши файлы будут удалены.

Согласно MalwareHunterTeam, этот код является разницей между датой запуска программы и датой 30 декабря 1922 года. Если пользователь вводит правильный код, блокировщик прекращает работу и удаляет свои файлы.

С другой стороны, если код не вводится к моменту окончания обратного отсчета, вирус пытается удалить все файлы на каждом диске, найденном на компьютере. Это делается путем прохождения всех букв дисков от A до Z и удаления любых доступных файлов.

Также эксперты сообщили, что большинство антивирусов способно вовремя обнаружить данный вирус.