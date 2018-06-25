Сплошная игра. 20 тыс украинцев заняты в геймерской индустрии - исследование

В Киеве представили первый опрос геймдев-компаний Украины. В опросе поучаствовало более 70 фирм, 40% которых находятся в Киеве.

По предварительным оценкам, в отрасли работает свыше 20 тысяч украинцев, говорится в отчете UNIT.City и ACHIEVERS HUB.

Согласно исследованию, наиболее популярные платформы для разработок игр в Украине – Android (82%) и iOS (79%). Что еще раз подтверждает глобальную тенденцию: 2018-й станет первым годом, когда доход от мобильных игр превысит 50% всего рынка. Наиболее популярная платформа для разработки игр среди опрошенных украинских компаний – Unity (69%), а жанр – Action (63%).

20% компаний имеют в портфолио только одну игру. В то же время, четверть компаний уже выпустили более 10 игр.

"В последние годы ситуация на рынке меняется: зарубежные инвесторы и партнеры начинают смотреть на нашу страну не только как на источник дешевых производственных мощностей, а и на креативный центр. Конечно же, они часто задают вопросы: "А сколько у вас всего игровых компаний в стране?", "Где они сосредоточены?". Создание подобного отчета поможет дать ответы на эти вопросы: вот наша геймдев-сцена, вот это мы можем, вот в этом мы особенно круты", – рассказывает Елена Лобова, основатель платформы ACHIEVERS HUB.

По словами Елены Лобовой, это только первая редакция отчета. Авторы планируют регулярно проводить новые опросы, дополнять и обновлять информацию.

В опросе приняло участие 72 компании. Согласно полученным данным: 40% таких компаний находится в столице и 16% в Одессе. Далее следуют Днепр, Харьков и Львов. Всего же, по предварительным оценкам, в Украине созданием игр занимаются свыше 20 тысяч разработчиков.

"Каждая десятая игровая компания из опрошенных в Украине основана в течение последнего года. Три глобальные компании в Украине (Plarium, Gameloft и Playtika) имеют штат свыше 500 сотрудников каждая. Все это говорит о том, что рынок развивается, к нему есть интерес", – говорит Макс Яковер, CEO и управляющий партнер UNIT.City.