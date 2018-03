SpaceX удалила страницу в Facebook на фоне массового бойкота

Компания SpaceX удалила свою официальную страницу в социальной сети Facebook после обещания основателя компании Илона Маска на фоне скандала с утечкой персональных данных пользователей.

Как передает Reuters, миллиардер Маск пообщался с пользователями Twitter. Один из них призвал присоединиться к бойкоту Facebook.

"Удалите страницу SpaceX на Facebook?" - написал пользователь.

На что Маск ответил: "Я не знал, что она там есть. Сделаем".

Delete SpaceX page on Facebook if you're the man? — ㅤ (@serdarsprofile) 23 марта 2018 г.

Страница SpaceX на Facebook, которая имела более 2,7 млн подписчиков, больше не доступна.

Смотрите также #DeleteFacebook: как защитить личные данные и удалить свой Facebook-аккаунт

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.