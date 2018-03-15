Создатели Telegram запретили инвестировать в мессенджер лицам под санкциями США И ЕС

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

Об этом говорится в стандартной форме договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором, сообщает РБК.

Издание ссылается на копию документа, подлинность которой подтвердил один из российских предпринимателей, а также топ-менеджер одного из венчурных фондов, которые рассматривают возможность участия в ICO проекта.

Запрет также распространяется на ближайших родственников таких лиц — детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер. Кроме того, запрещено участвовать в ICO любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. В договоре указано, что на момент составления ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

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В типовом договоре между Telegram Group Inc. и инвестором отдельно отмечено, что покупатель токенов не вправе использовать их для нарушения санкционного режима или отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма. Об этом упоминается и в приложении к договору, описывающему риски инвестиций, продажи и использования токенов Gram.

"Любое незаконное использование криптовалюты Gram недобросовестными участниками может нарушить принятые в Великобритании, США и других странах нормативные акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain", — говорится в документе.

При этом описанная в презентации для инвесторов экосистема TON позволяет довольно свободно покупать и продавать монеты Gram. В документе говорится, что к концу 2017 года в мессенджере Telegram работало более 800 тыс. ботов, которые использовали 52 млн пользователей. В дальнейшем, планируют в компании, все эти боты смогут принимать платежи в криптовалюте Gram. Кроме этого Telegram намерен запустить рекламную биржу, где пользователи или компании смогут централизованно покупать рекламу в интересующих их Telegram-каналах, расплачиваясь за нее в Gram.

Ранее НВ сообщало, что создатели мессенджера Telegram сообщили американским чиновникам, что привлекли $850 млн от 81 инвестора для "разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram". Согласно предварительным данным, первоначально планировалось собрать $600 млн, но спрос подтолкнул эту планку до $850 млн.

В документе, который был представлен в Комиссию, говорится, что деньги были получены для "разработки блокчейна TON, разработки и обслуживание Telegram Messenger и других целей". В графе "тип размещенных ценных бумаг" в отчете указаны "соглашения о покупке криптовалюты".