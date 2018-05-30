Создатели Telegram заявили о саботаже со стороны Apple

Разработчики мессенджера Telegram официально заявили, что их приложение для iOS не обновляется несколько месяцев.

Компания Apple с апреля не разрешает обновить приложение Telegram для iOS по всему миру, говорится на официальном сайте Telegram.

"Пользователи Android получили обновление GDPR в версии 4.8.9. К сожалению, Apple блокирует обновления Telegram для iOS глобально с середины апреля", - подчеркивают разработчики.

Заявление стало частью ответа на вопрос о ситуации с новым "Общим регламентом по защите данных" (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза.

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Также создатели мессенджера отметили в FAQ, что ими был создан бот @GDPRbot. С его помощью пользователи могут запросить копию всех своих данных, которые хранятся на серверах Telegram и обратиться к специалисту по защите данных. Кроме того, команда мессенджера работает с адвокатами над обновлением политики конфиденциальности, "хотя вы не должны ожидать каких-либо существенных изменений".

О причинах такого поведения Apple команда Telegram не рассказала, однако именно в середине апреля началась блокировка Telegram в России.

Ранее НВ сообщало, что Роскомнадзор потребовал от компании Apple изъять приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore на территории России, а также запретить рассылку уведомлений мессенджера. Ведомство в кратчайшие сроки ожидает от Apple ответа о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".