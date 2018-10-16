Создатели матрицы. 8 компьютерных гениев современности, которые ушли из жизни

Сегодня стало известно о смерти соучредителя Microsoft Пола Аллена. В связи с этим, НВ вспоминает самых значимых персон в информационных технологиях, которые “ушли в матрицу”.

Понятия “машинное вычисление”, “информационные сети”, “компьютерное программирование” относительно молоды, но величайшие умы мира прокладывали путь к развитию подобных вещей еще в начале прошлого столетия.

Хотя, даже многие из современных разработчиков не успели дожить до эры дополненной реальности и беспилотных автомобилей. Одной из последних потерь стала смерть Пола Аллена - соучредителя Microsoft.

Известный разработчик умер на 66-ом году жизни из-за осложнений от неходжкинской лимфомы - рака лимфатической системы.

В связи с этим, НВ вспоминает самых значимых персон в информационных технологиях, которые “ушли в матрицу”.

Стив Джобс (1955 - 2011)



Смерть Джобса была одним из самых громких событий в IT-сфере за последние годы. 56-летний предприниматель, который умер от рака поджелудочной железы, так и не застал время, когда его компания Apple cтала самой дорогой корпорацией в мире.

Хотя, начиналось все с небольшого стартапа в конце 1970-х. Несмотря на неудачи и нереализованные проекты, Джобс до сих пор остается одним из символов XXI-го века, а некоторые даже его называют “отцом цифровой революции”.

Джобс разработал iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad и многие другие продукты, которые стали основой современных электронных устройств. Приближенные к создателю Apple люди иногда критиковали его за одиозность и авторитарный стиль управления. Тем не менее, бизнес Стива Джобса является одним из самых успешных в истории человечества.

Алан Тьюринг (1912 - 1954)



Конечно, в контексте Джобса, Тьюринг несколько выпадает со времени, но, говоря об информационных технологиях, невозможно не вспомнить величайшего британского информатика.

Прежде всего, Тьюринг известен абстрактной вычислительной “Машиной Тьюринга”. Это изобретение дало основу для компьютеров широкого пользования и первых компьютерных алгоритмов.

Молодой ученый также внес неоценимый вклад в борьбу с гитлеровской Германией: благодаря его разработкам, армия Черчилля смогла взломать немецкий шифратор Enigma и перехватить разведданные вражеских войск.

Известный “тест Тьюринга” до сих пор используется в развитии искусственного интеллекта и для проверки, может ли машина мыслить.

Конрад Цузе (1910 - 1995)



По ту сторону баррикад во время Второй мировой войны трудился немецкий пионер компьютеростроения Конрад Цузе.

Одним из первых достижений Цузе является прообраз первого программируемого компьютера (1941) – Z3. Вычислитель на основе телефонных реле имел ограниченные возможности, но использовался для практических расчетов крыльев самолета и управляемых ракет немецким институтом аэродинамики.

Все разработки компьютера были уничтожены во время бомбардировок Берлина в конце войны. Но уже в 1948-м разработчик написал первый в мире язык высокоуровневого программирования “Планкалкюль”.

Позже Цузе работал с компаниями IBM и Siemens AG, а в 1969-м издал книгу ”Вычислительное пространство”, в которой описал, что “устройство Вселенной похоже на сеть взаимосвязанных компьютеров”.

Дуглас Энгельбарт (1925 - 2013)



Вопреки недостаточной популярности, этот программист является создателем ключевых инструментов современных компьютеров и даже интернета, а именно: графического интерфейса, гипертекста, текстовых редакторов, групповых онлайн-конференций и много другого.

Но, самое главное изобретение Энгельбарта - компьютерная мышь, которая стала прообразом привычных нам сейчас трекболов, тачпадов и сенсорных экранов.

Дуглас получил патент на мышь в 1970-м, и позже его устройство использовали те же Билл Гейтс и Стив Джобс.

Ральф Баер (1922 - 2014)



Еще один неизвестный широким массам изобретатель, который повлиял на нас гораздо больше, чем мы могли бы подумать.

Американского разработчика с еврейско-немецкими корнями называют “отцом видеоигр”. Идея создать первую в мире игровую приставку появилась у Баера (внимание!) в 1956 году.

Именно Ральф Баер, в сотрудничестве с культовым производителем видеоигр Atari, создал одну из первых, причем известных до сих пор, компьютерных игр - Pong. Да да, тот самый настольный теннис с двумя движущимися плоскостями и бьющимся по краям экрана шариком.

В числе ключевых изобретений Баера - первый в мире световой пистолет для приставки Magnavox Odyssey.

Джозеф Ликлайдер (1915 - 1990)



Этому американскому ученому мы обязаны не меньше, чем создателю всемирной паутины Тиму Бернерсу-Ли.

В начале 1960-х Ликлайдер заложил основы ARPANET - компьютерной сети Министерства обороны США, которая стала прообразом известного нам публичного интернета.

Программист не имел своих известных изобретений, но являлся одним из родоначальников идеи объединения компьютеров в одну сеть. Ликлайдер уже тогда предписывал создание интерфейса, компьютерной графики, цифровых библиотек и даже дистанционного банковского обслуживания.

Пол Аллен (1953 - 2018)



В 1975-м Пол Аллен и Билл Гейтс совместно основали компанию Micro-Soft (микропроцессорное програмное обеспечение). Через год разработчики зарегистрировали торговую марку своей компании (уже без дефиса в названии), ставшей одной из самых влиятельных и популярных производителей программного и аппаратного обеспечения доныне.

Пока Гейтс занимался деловыми переговорами, Аллен следил за техническими идеями и перспективными разработками. Из-за этого, изначально, активы разделились не поровну - Гейтс захотел 64%, а Аллену осталось 36%.

То ли по состоянию здоровья, то ли из-за разногласий с Гейтсом, Пол Аллен проработал в Microsoft всего 8 лет - до 1983-го - и продал большую часть своих акций.

Один из главных программистов современности позже писал в своей книге: "Мой партнёр хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. С этим я примириться не мог… Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти".

Вэнивар Буш (1890 - 1974)



Американский разработчик аналоговых компьютеров занимался более узкой сферой: разработки его дифференциального анализатора позже использовались в General Electric для решения задач по передаче электрической энергии.

В конце 1930-х разработчика выбрали президентом Института науки Карнеги. Буш боролся против гуманитарных и социальных наук, закрыл археологическую программу и урезал финансирование журнала об истории науки и техники.

“У меня были большие сомнения по поводу этих занятий, где кто-то идет и берет интервью у кучки людей, читает много всяких вещей, пишет книгу, а затем ставит ее на полку, и никто никогда ее не прочитает”, - писал он позже.

Последним достижением Вэнивара Буша была должность председателя Национального консультативного комитета по воздухоплаванию (позже реорганизованного в NASA) с 1939-го по 1948-й.