В Великобритании основателя Telegram зарегистрировали как гражданина. Павел Дуров опроверг получение гражданства

В официальном реестре фирм правительства Великобритании числится компания Telegram Open Network, а ее создатель Павел Дуров записан как британский гражданин, сообщает РИА Новости.

В документах регистрационной палаты Великобритании говорится, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля в Лондоне. Ее офис располагается на Ватерлоо-роуд.

В то же время сам Павел Дуров сказал газете Ведомости, что не получал британского гражданства. Он назвал всю запись в реестре фейком и сообщил: "Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью".

В декабре 2017 года российский суд оштрафовал мессенджер Telegram за отказ передать ключи шифрования ФСБ. Компании дали время до 4 апреля на передачу необходимой ФСБ информации.

Когда этот срок истек, Роскомнадзор приступил к первому этапу блокировки мессенджера Telegram на территории России.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко порекомендовал переходить на мессенджер ICQ.