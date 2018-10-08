08 октября 2018, понедельник

Соцсеть Google+ закрывается после массовой утечки данных

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Google+ для пользователей будет закрыт

Google+ для пользователей будет закрыт

Интернет-гигант Google объявил о закрытии пользовательской версии социальной сети Google+ после исправления ошибки, приведшей к возможной утечке персональных данных 500 тысяч пользователей.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

По данным газеты The Wall Street Journal, баг в Google+ открыл для внешних разработчиков несанкционированный доступ к данным учетных записей с 2015 года по март 2018 года. В результате персональные данные 500 тысяч пользователей Google+ могли оказаться в руках злоумышленников.

WSJ отмечает, что в Google не стали сразу же раскрывать информацию о возможной утечке данных из страха нанести ущерб репутации компании.

В Google пояснили, что программный сбой заключался в том, что сторонние приложения получили доступ таким данным профиля Google+, как имя, адрес электронной почты, профессия, пол и возраст. По их данным, такой доступ имели до 438 приложений.

"Мы обнаружили и сразу исправили эту ошибку в марте 2018 года… Мы не обнаружили доказательств того, что какой-либо разработчик знал об этой ошибке или злоупотреблял API. Мы не обнаружили доказательств несанкционированного использования данных какого-либо профиля", - заявили в компании.

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