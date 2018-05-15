Соцсеть Facebook запускает новый портал для обучения подростков

Facebook запускает новый молодежный портал, который предлагает некоторые рекомендации для подростков о том, как ориентироваться в сервисе и как оставаться в безопасности, а также помогать им понять, как используются их данные.

Facebook говорит, что алгоритмы соцсети начали показывать советы для подростков в ленте новостей в начале этого месяца, пишет TechCrunch.

Разделы портала посвящены, к примеру, тому, как блокировать кого-то, часть информации структурирована в статьи журналистского формата, ориентированного на то, чтобы помочь пользователям начать использование социальной сети.

Одной из наиболее полезных вещей является организация информации, связанной с политикой данных Facebook, более доступным способом. При этом отмечается, что новый портал - это просто информационная страница. Он не будет запрещать что-либо или блокировать информацию, это лишь набор советов, собранных в одном месте.

К примеру, один из советов гласит: "Прежде чем публично публиковать что-то, сделайте паузу и спросите себя: "Мне было бы комфортно читать это вслух моим родителям или бабушкам и дедушкам?" В вашей школе всегда будут люди, которые есть в социальных сетях. Сохраняйте сочные детали только для ваших близких друзей".

Добавим, что по данным исследований в США социальная сеть Facebook продолжает терять популярность среди подростков и молодежи. Как утверждает компания eMarketer, специализирующаяся на исследованиях рынка, в 2018 году в США количество пользователей Facebook в возрасте от 18 до 24 лет снизится на 5,8 процента.

Вероятно, новый информационный портал может помочь Facebook предотвратить подобное снижение аудитории. Молодежный портал начинает работу на 60 языках.