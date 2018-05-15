Сотрудники Google увольняются в знак протеста против сотрудничества с Пентагоном

Около десятка сотрудников Google подают в отставку в знак протеста против продолжения участия компании в военной программе Project Maven.

Эта программа предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов, пишет Gizmodo.

Исторически Google продвигала открытую культуру, которая побуждает сотрудников обсуждать решения о продуктах. Сотрудники, которые уходят в отставку в знак протеста, говорят, что руководители стали менее прозрачными при принятии спорных бизнес-решений и, как представляется, менее заинтересованы в том, чтобы слушать возражения коллег.

В случае с Maven Google помогает Министерству обороны внедрять машинное обучение для классификации изображений, собранных беспилотными летательными аппаратами. Но некоторые сотрудники считают, что люди, а не алгоритмы, должны нести ответственность за эту потенциально смертельную работу, и что Google вообще не должен участвовать в военной работе.

"В какой-то момент я осознал, что не могу по доброй воле советовать кому-либо идти работать в Google, зная то, что я знаю. И если я больше не могу рекомендовать другим людям эту компанию, то почему я все еще здесь?" – цитирует Gizmodo одного из уволившихся сотрудников.

Тем не менее, растущее давление со стороны сотрудников, похоже, мало повлияло на решение Google - компания продолжает свою работу над Maven и считается одним из ведущих претендентов на другой крупный контракт на облачные вычисления в Пентагоне: совместную инфраструктуру защиты предприятий.

"Действия говорят громче, чем слова, и это стандарт, которого я придерживаюсь. Я был не в восторге, но самое сильное возможное заявление, которое я мог бы сделать против этого, состояло в том, чтобы уйти", - прокомментировал свое решение один из покинувших компанию сотрудников.

Ранее НВ сообщало, что более 3 тысяч сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству корпорации, требуя отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников.

Кроме того, подписавшиеся требуют отрегулировать деятельность Google таким образом, чтобы ни она, ни ее подрядчики не могли участвовать в проектах по созданию боевых технологий в будущем.