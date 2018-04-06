Сотрудники Google потребовали прекратить проект Пентагона по созданию боевых беспилотников

Более 3 тысяч сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству корпорации, требуя отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников.

Программа Project Maven, выйти из которой требуют сотрудники, предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов, сообщает BBC.

"Мы считаем, что Google не следует заниматься бизнесом, связанным с войной. Поэтому мы просим компанию закрыть Project Maven", - говорится в письме, адресованном главе корпорации Сундару Пичаи.

Кроме того, подписавшиеся требуют отрегулировать деятельность Google таким образом, чтобы ни она, ни ее подрядчики не могли участвовать в проектах по созданию боевых технологий в будущем.

В ответ на высказанные опасения руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин заверила сотрудников, что разрабатываемая технология не будет применяться в вооружениях или использоваться для управления дронами. Однако сотрудники, подписавшие письмо, считают, что интернет-гигант подрывает доверие пользователей и пренебрегает своей моральной и этической ответственностью.

"Заявленные ценности Google ясно дают понять: каждый из наших пользователей доверяет нам. Никогда не ставьте это под угрозу. Никогда. Создание этой технологии для содействия правительству США в наблюдении за боевыми целями, которое может привести и к гибели людей, неприемлемо", - говорится в письме.

О том, что Google позволяет Пентагону использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военного проекта, первым сообщил в марте сайт Gizmodo. Позже сама корпорация подтвердила это.

"Maven является широко известным проектом министерства обороны, и Google работает над одной из его частей - предназначенной для ненасильственных целей и использующей программное обеспечение для распознавания объектов, доступное любому пользователю Google Cloud", - сказал представитель компании.

По его словам, технология, созданная на основе открытых данных, используется для распознавания изображений и предназначена для спасения человеческих жизней, а также для того, чтобы избавить людей "от необходимости выполнять очень однообразную работу".