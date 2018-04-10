Сооснователь Apple Стив Возняк отказался от Facebook

Стив Возняк раскритиковал политику Facebook и заявил, что покидает социальную сеть.

При этом знаменитый изобретатель решил не удалять полностью свою учетную запись, пишет Gizmodo.

В прощальном сообщении, которое он опубликовал в воскресенье, Возняк сказал, что покидает сайт, который принес ему "больше негатива, чем положительных эмоций". После этого Стив отключил свою учетную запись, но не удалил ее, сообщив, что хочет сохранить Stevewoz как имя пользователя.

"Пользователи делятся каждой деталью своей личной жизни с Facebook, а Facebook зарабатывает с помощью этого много рекламных денег. Все доходы компании основаны на информации, полученной от пользователей, но сами пользователи не видят от этого никакой прибыли", — написал Возняк в своем письме.

По словам Возняка, "было бы лучше просто заплатить Facebook напрямую за использование соцсети". Таким образом, Стив поддержал главу Apple Тима Кука, который раскритиковал стратегию Facebook "монетизировать каждого клиента".

"По правде говоря, мы могли бы заработать кучу денег, если бы монетизировали нашего клиента, если бы наш клиент был нашим продуктом. Мы решили не делать этого. Apple вместо этого монетизировала продукты для клиентов. Это была сильная бизнес-модель, которая неуязвима для тех проблем, с которыми сталкивается Facebook", - подчеркнул Тим Кук.

Ранее НВ сообщало, что три пользователя приложения Facebook Messenger подали в Федеральный суд американского штата Калифорния первый иск против Facebook. По заявлению пользователей, социальная сеть нарушила принцип конфиденциальности персональных данных, собирая информацию о телефонных звонках и SMS.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.