Сохраненные треки с Shazam теперь можно постить в Instagram Stories

В обновленном приложении Shazam на iOS можно выставлять сохраненные аудиозаписи в Instagram Stories.
Об этом сообщает The Verge.
Для операционной системы Android новая функция появится в ближайшее время. Для того, чтобы воспользоваться функцией, выберите песню, которую нашли через систему Shazam, нажмите «Поделиться» и выберите Instagram Stories.
Напомним, в конце сентября компания Apple сообщила о том, что была завершена сделка по покупке популярного сервиса для распознавания музыки Shazam.
Британская компания Shazam разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать музыкальные композиции коротким фрагментом. В сентябре прошлого года компания сообщала о миллиарде загрузок Shazam.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования