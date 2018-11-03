Сохраненные треки с Shazam теперь можно постить в Instagram Stories

В обновленном приложении Shazam на iOS можно выставлять сохраненные аудиозаписи в Instagram Stories.

Об этом сообщает The Verge.

Для операционной системы Android новая функция появится в ближайшее время. Для того, чтобы воспользоваться функцией, выберите песню, которую нашли через систему Shazam, нажмите «Поделиться» и выберите Instagram Stories.

Напомним, в конце сентября компания Apple сообщила о том, что была завершена сделка по покупке популярного сервиса для распознавания музыки Shazam.

Британская компания Shazam разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать музыкальные композиции коротким фрагментом. В сентябре прошлого года компания сообщала о миллиарде загрузок Shazam.