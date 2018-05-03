СМИ сообщили, что Telegram отказался от выпуска криптовалюты

Telegram не будет массово продавать свою криптовалюту

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что компания Telegram Group Inc. решила отказаться от массовой продажи собственной криптовалюты.

По данным издания, причиной стало то, что компания получила достаточно средств от инвестноров.

Журналисты сообщают, что компания привлекла 1,7 млрд долларов от 200 частных инвесторов.

Ранее НВ сообщало, что создатели мессенджера Telegram сообщили американским чиновникам, что привлекли $850 млн от 81 инвестора для "разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram". Согласно предварительным данным, первоначально планировалось собрать $600 млн, но спрос подтолкнул эту планку до $850 млн.

В документе, который был представлен в Комиссию, говорится, что деньги были получены для "разработки блокчейна TON, разработки и обслуживание Telegram Messenger и других целей". В графе "тип размещенных ценных бумаг" в отчете указаны "соглашения о покупке криптовалюты".