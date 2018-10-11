СМИ назвали имя возможного кандидата на пост Маска в совете директоров Tesla

Главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, может сменить Илона Маска во главе совета директоров Tesla.

Как передает УНИАН со ссылкой на Financial Times, два человека подтвердили, что именно Мердок является главным претендентом на должность главы Tesla.

При этом издание добавляет, что еще один собеседник указал, что на эту должность все еще рассматриваются другие кандидатуры.

Подчеркивается, что Маск в настоящее время совмещает исполнительные и представительские функции, и он продолжит оставаться председателем правления, то есть исполнительным главой Tesla.

Газета отмечает, что Мердок намерен покинуть свой пост в 21st Century Fox по завершении продажи части активов компании Walt Disney. Ожидается, что он займет должность фактического председателя компании в середине ноября. Джеймс Мердок вошел в состав руководителей Tesla как один из двух независимых директоров.

Как пишет FT, Мердок уже сообщил Маску о своем желании получить новую должность в компании.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

29 сентября стало известно, что Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет. Также и Маска, и Tesla обязали выплатить по 20 миллионов долларов штрафа.