Смартфон на замке. Пять приложений, которые помешают украсть ваш телефон и завладеть информацией с него

Эти приложения для Android защитят ваш смартфон от взлома, сфотографируют вора и помогут его найти.

Живи мы в идеальном мире, эти приложения никогда бы не пригодились, но реальность такова, что лучше перестраховаться.

AppLock

AppLock устанавливает пароль на любое приложение в вашем смартфоне. Для разблокировки можно использовать пин-код, графический ключ или отпечаток пальца. Установите режим Advanced для того, чтобы сторонний пользователь не смог удалить AppLock. Заблокируйте кнопку отключения, а также выключение функций геолокации и передачи данных, чтобы телефон был всегда на связи и его можно было отследить.

Sophos Antivirus and security

Бесплатный антивирус с антиспамом и блокировкой смартфона при потере. Sophos сканирует жесткий диск и оперативную память на наличие угроз. Также в нем есть много полезных дополнительных функций, например фаервол, мониторинг сети, информационная панель с текущими предупреждениями безопасности, рекомендациями и еще куча разных настроек и блокировок.

App Ops

Это приложение управляет разрешениями и доступом к железу для других приложений. У Android есть такая особеность: установленные программы не смогут иметь доступ к звонкам, смс или другой частной информайци, если вы им сами им это не разрешите. App Ops определяет доступы, которые не влияют на работу приложений и позволяет в удобном режиме их отключать.

Find Your Device

Бесплатная утилита от Google, которая позволяет найти устройство, которое потерялось. Заблокируйте приложение паролем, чтобы мошенник не смог его отключить. Вы можете заставить утерянный телефон очень громко звонить, для толго чтобы его можно было услышать в толпе. Смартфон можно полностью стереть, а можно вывести на его экран сообщение с контактами владельца.

Lockwatch

Это приложение тайно фотографирует человека, который пытается разблокировать ваш смартфон и отправляет его вам на почту вместе с геолокацией. Оно работает незаметно, занимает всего 1 мегабайт, не тратит заряд батареи и включается только если кто-то вводит неправильный пароль.