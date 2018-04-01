Смартфон-экскурсовод. Пять лучших приложений-гидов от НВ

НВ собрало 5 лучших приложений-гидов, которые помогут при минимуме денег и времени максимально узнать историю города, в который вы приехали.

Для того чтобы детально изучить новые места, не обязательно нанимать экскурсовода и ограничивать себя в передвижении. Эти приложения помогут подобрать увлекательный маршрут и открыть для себя новую культуру.

Detour

В приложении есть 75 тематических аудиотуров по 17 городам мира. В них включены как классические туры по популярным достопримечательностям, так и альтернативные, например, Нелегальный Париж. Перед покупкой тура пользователь может ознакомиться с его деталями, длительностью и посмотреть видео-превью.

Detour с помощью GPS отслеживает ваше местоположение и рассказывает о достопримечательностях, которые находятся рядом. Тур предварительно нужно загрузить и он будет работать офлайн.

Язык экскурсий: английский

Стоимость одного тура: от $5.

Rick Steves Audio Europe

Бесплатный аудиогид по европейским городам от американского путешественника Рика Стивеса, автора нескольких десятков популярных путеводителей. В нем собрана коллекция пешеходных экскурсий и подкастов. В приложении нет GPS-навигации, но есть офлайн карта с условными обозначениями и маршрутом. Также к каждой экскурсии прикреплена текстовая расшифровка.

Язык экскурсий: английский

Стоимость одного тура: бесплатно

AZBO

В библиотеке AZBO хранится более 170 платных и бесплатных экскурсий по 40 популярным туристическим городам, музеям и достопримечательностям. Все туры можно скачать и пользоваться ими офлайн. В приложении есть карты с GPS навигацией, детальное описание тура и условные обозначения.

В AZBO можно создавать собственную экскурсию с объектами, которые вы хотите посетить.

Язык экскурсий: английский, русский

Стоимость одного тура: есть бесплатные и платные туры от 56 гривен.

Guides by Lonely Planet

Текстовый гид по более чем 100 городам мира. Guides by Lonely Planet предлагает пользователю выбрать цель прогулки, например, что увидеть, где поесть, куда сходить на концерт и где лучший шоппинг.

Guides by Lonely Planet работает офлайн, достаточно только скачать нужную экскурсию и приложение будет работать автономно. В нем есть GPS-трекинг, аудио-разговорник и справочный раздел. В последнем указаны курс местной валюты, средние цены на транспорт, питание, жилье и даже приблизительный бюджет на 1 день.

Язык экскурсий: английский

Стоимость одного тура: бесплатно

PocketGuide Audio Travel Guide

Коллекция достопримечательностей и аудиоэкскурсий по 150 самым популярным городам мира. Все аудиодорожки, карты и фотографии после скачивания работают в офлайн-режиме. Если вход на территорию одного из объектов на маршруте платный, то приложение предупреждает об этом и называет цену за вход. Во время длительных экскурсий PocketGuide рекомендует места для того чтобы отдохнуть и перекусить.

В приложении есть возможность групповой покупки экскурсий, а также пакетное скачивание сразу нескольких туров.

Язык экскурсий: английский, русский и локальный

Стоимость одного тура: бесплатно онлайн и от 5 евро для офлайн экскурсий.