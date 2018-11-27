Слишком дорого. На Apple подали в суд из-за высоких цен

Группа пользователей iPhone обратилась с иском в Верховный суд США по поводу высоких цен и монополии App Store.

Если суд встанет на сторону истцов, это будет иметь огромные последствия для технологического гиганта, пишет The Washington Post.

Отмечается, что решение против Apple почти наверняка станет ударом по его бизнесу. По оценкам аналитиков, в первой половине 2018 года в App Store по всему миру было продано приложений на сумму более $22 миллиардов. Кроме того, компания взимает с разработчиков 30-процентную комиссию за свои продукты, которые должны продаваться исключительно через App Store.

Истцы утверждают, что магазин приложений Apple App Store получил несправедливую монополию, которая повышает цену приложений для iPhone. Поскольку iOS-устройства могут запускать только те приложения, которые были приобретены в App Store, это искусственно повышает стоимость платных приложений.

"Apple создала для владельцев iPhone антиконкурентные ограничения, чтобы они не могли покупать приложения где-либо еще, кроме App Store. Как итог, владельцы смартфонов платят Apple за приложения больше, чем они могли бы на рынке с конкуренцией", - полагает Дэвид Фредерик, адвокат истцов.

Адвокат Apple Даниэль М. Уолл описал компанию как "конвейер", которая соединяет потребителей с разработчиками приложений и что это производители приложений, а не Apple делает продажи. Это важное различие, поскольку прецедент Верховного суда утверждает, что обвинения в несправедливой монопольной ценовой политике должны быть предъявлены "первым покупателям" в цепочке транзакций.

Apple указала в заявлении, что предлагает своим "клиентам надежную и пользующуюся доверием витрину", тем самым способствуя распространению приложений. В то же время, судьи не уверены в правильности подобного подхода.

"Когда вы смотрите на отношения между потребителем и Apple, есть только один шаг. Я имею в виду, я беру свой iPhone. Я иду в Apple App Store. Я плачу Apple напрямую с информацией о кредитной карте, которую я предоставила Apple. С моей точки зрения, я только что совершила одноразовую сделку именно с Apple", - подчеркнула судья Илина Каган. Ее поддержали еще трое судей. Однако двое других судей усомнились в том, что пользователи могут вообще обратиться с подобным иском.

Разбирательство должно подойти к концу в следующем году. Если суд удовлетворит иск, компанию могут не только обязать выплатить штраф, но и открыть платформу для сторонних магазинов.