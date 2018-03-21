Скандал вокруг Facebook: как все начиналось и почему тайное стало явным

Facebook рискует потерять все из-за дыр в безопасности, халатности или элементарной небрежности к защите приватных данных 50 млн своих пользователей

Несколько лет назад Эрик Шмидт и Джаред Коэн из Google выпустили книгу Новый цифровой мир. Одна из глав посвящалась проблемам безопасности и тому, как важно будет для современного человека научиться гигиене в вопросах сохранения личных данных, и как много желающих захотят ими воспользоваться в сомнительных целях.

Сегодня эта глава актуальна, как никогда. Добро пожаловать в «Новый цифровой мир», где утечка персональных данных 50 млн пользователей привела к одному из крупнейших скандалов в США и, возможно, повлияла на волеизъявление граждан одной из самых крупных экономик мира.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США вокруг Facebook, с динамичностью сериала Во все тяжкие, разгорается скандал. Социальную сеть обвиняют в том, что она собирает слишком много данных о своих пользователях, не стремится бороться с армией ботов и распространением фейковых новостей, способствовала влиянию России на исход выборов в США, референдум о Brexit, геноциду мусульман-рохинджа в Мьянме и другим событиям.

Но похоже, что для компании Цукерберга настали еще более тяжелые времена. Стало известно, что компания Cambridge Analytica, которая помогала Дональду Трампу в президентской гонке, не удалила полностью данные о 50 млн пользователей, которые она получила у Facebook-пользователей сомнительным способом несколько лет назад. НВ собрало все, что известно на данный момент.

Социальные сети стали практически бездонным источником фейковых новостей, которые влияют на социальные настроения и даже важные политические решения граждан. Недавнее исследование показало, что заведомо неправдивые публикации распространяются в Twitter в шесть раз быстрее правдивых (как пишет The Verge, Facebook настолько охраняет собственные алгоритмы ранжирование, что провести подобное исследование в самой популярной социальной сети просто невозможно). А свежий украинский пример продемонстрировал – наши люди также не спешат проверять факты, даже если в самой публикации есть откровенные фактические ошибки. Поэтому текущий скандал вокруг пользовательских данных, которые позволяют очень точечно таргетировать сообщения, не всегда правдивые по содержанию, набирает такие обороты.

Хронология событий

В 2015 году профессор Кембриджского университета российского происхождения, Александр Коган, создал приложение thisisyourdigitallife. Через Facebook API приложение собирало персональные данные тех, кто им воспользовался, и их друзей в соцсети, чьи настройки приватности это позволяли. В итоге thisisyourdigitallife загрузило 270 тыс. человек, а всего оно получило персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером. В 2015 году она помогала в президентской кампании сенатору Теду Крузу, а в дальнейшем – Дональду Трампу. Массив персональных данных помог компании разработать индивидуальные психологические профили, которые использовались для создания узкотаргетированных сообщений, которые должны были склонить сомневающихся в пользу кандидата.

Facebook со своей стороны в 2015 году забанил приложение и отправил письмо с требованием, чтобы пользовательские данные были удалены. Правда, компания так и не проверила, было ли выполнено ее требование.

16 марта этого года Facebook опубликовал пресс-релиз, где говорилось, что Cambridge Analytica и аффилированная с ней Strategic Communication Laboratories так и не удалили данные полностью. Все указывает на то, что они использовались во время президентской гонки в 2016 году.

На следующий день издания The New York Times и The Guardian опубликовали расследования на эту тему. Ранее The New York Times публиковала подробное расследование о ботах в Facebook, также в этом году тему освещали и другие американские издания.

Тогда же Cambridge Analytica заявила, что она «полностью выполняет» условия использования Facebook и работает с ресурсом для решения проблемы, а пользовательские данные не хранятся и не используются не по назначению. В частности, компания отрицает, что использовала персональные данные 50 млн пользователей, собранных без их ведома, в президентской кампании.

19 марта акции Facebook упали на 7%. Компания потеряла 43 млрд долларов рыночной капитализации. Марк Цукерберг «обеднел» на 6 млрд. Но не фейсбуком единым. Вместе с социальной сетью №1 упали акции Twitter и Snap.

В тот же день Facebook нанял команду цифровых криминалистов из Stroz Friedberg для расследования инцидента с Cambridge Analytica. Однако тем пришлось подождать: власти Великобритании объявили о намерении провести собственное расследование и изучить сервера компании.

Также 19 марта стало известно, что в связи с расхождением взглядов на решение проблемы с российской дезинформацией компанию покинет Алекс Стамос, глава службы безопасности. Так, по данным СМИ, Стамос хотел придать расследованию проблему больше огласки, чем другие топы Facebook. Служба безопасности будет расформирована, 120 сотрудников перейдут в другие разделы. Будет ли сформирована новая, пока неизвестно. С одной стороны, проблема российских ботов не связана напрямую с текущим скандалом, однако тот факт, что события наложились друг на друга, показывает, что Facebook воспринимает проблему серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

К концу 20 марта акции Facebook уже упали на 12%, и компания потеряла 60 млрд капитализации. Кстати, Forbes рекомендует покупать акции соцсети сейчас, на волне пессимизма.

Компания запланировала на 21 марта внутреннее совещание для сотрудников, чтобы объяснить всем в компании, что же случилось с данными. Как пишет The Verge, это первый случай в истории Facebook, когда такое большое количество сотрудников сможет вживую пообщаться с руководством. Правда за отведенные расписанием 30 минут едва ли кто-то успеет спросить о многом. Издание предполагает, что компания планирует таким образом потянуть время до пятничного собрания, где должен выступить Цукерберг.

В тот же день Парламентский комитет Великобритании попросил Марка Цукерберга дать показания о том, как Facebook получает, хранит и защищает данные пользователей. Председатель Комитета по диджитализации считает, что Facebook «последовательно занижает» риск передачи данных без согласия пользователей и вводит в заблуждение Комитет. Ответ ожидают до 26 марта. Как сообщает Reuters, два американских сенатора уже требуют, чтобы CEO Facebook отчитался перед Конгрессом. Похоже, что для Цукерберга неделька будет жаркой.

Как пишет Bloomberg, в тот же день о начале собственного расследования инцидента объявила Федеральная торговая комиссия США. Комитет также волнует вопрос защиты пользовательских данных. Также иски против Facebook подали адвокаты Нью-Йорка и штата Массачусетс и инвесторы из Сан-Франциско. В рамках судопроизводства адвокаты запросили у соцсети информацию о том, какие оповещения получают пользователи об использовании их персональных данных.

По странному стечению обстоятельств, в Cambridge Analytica полетели головы. Channel4 сообщает о записи, на которой CEO компании говорит, что для успеха предвыборной кампании (а в них компания принимает участие регулярно и по всему миру) они готовы скомпромитировать политиков взятками или связами с секс-работницами из Украины.

Чем это может закончиться для Facebook

Как пишет Business Insider, для Facebook сейчас возможны три риска. Во-первых, политический и законодательный. Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер заявил, что это является свидетельством менталитета «Дикого Запада» в онлайн-политической рекламе. Вероятно, регуляторы в США и других странах мира начнут принимать законодательные ограничения, связанные со сбором и использованием персональных данных, а также рекламой в Facebook.

Во-вторых, пользователи, разгневанные тем, что их данные попадают в третьи руки без их ведома, могут начать массово покидать соцсеть. Интернет уже полнится инструкциями о том, как удалить свой аккаунт или закрыть данные от сторонних приложений.

В-третьих, под угрозой доходы компании, так как любой резкий шаг со стороны Цукерберга может еще сильнее обрушить ее акции.

Есть еще кое-что, что может произойти, правда не в США, вероятно, поэтому об этом не пишут американские СМИ. Правительство любой страны, имеющее планы по закручиванию гаек в интернете, может признать соцсеть потенциально опасной из-за распространяемой информации и собираемых данных и запретить ее на своей территории. Facebook уже попал под бан в Китае и ряде других стран. Но если раньше речь шла о гипотетической «опасности» для режима, то теперь она стала вполне реальной.

В свою очередь The Verge напоминает о том, что об использовании пользовательских данных в кампании Дональда Трампа известно уже два года, а эффективность узконаправленной рекламы в соцсети преувеличена. Гораздо важнее в этой ситуации вопрос сбора и использования персональных данных. Цукерберг считает, что виновна в этой ситуации в большей степени Cambridge Analytica, чем Facebook. Но соцсеть фактически два года бездействовали, не проверяя, было ли выполнено требование, более того, в рамках президентской кампании специалисты Google, Facebook, Youtube и Cambridge Analytica работали рука об руку. Снежный ком проблем вокруг Facebook нарастает стремительно и указывает на то, что возможности платформы ушли далеко вперед от законодательства и нашего понимания того, как обходиться с данными и информацией по справедливости. Вместе с Facebook под критику попадают и другие социальные сети, а также поисковик Google и Youtube.

Кстати, ранее в этом году представитель Cambridge Analytica в интервью украинскому изданию Liga.net рассказал, что компания использует разные базы данных о пользователях и имеет в своем распоряжении около 4-5 тыс. элементов данных. В том числе адреса, телефоны, религиозные взгляды, данные из программ лояльности и т.д. Базы данных покупаются, получаются бесплатно или в обмен, приобретаются по лицензии у больших дата-агрегаторов. Источников много, но в компании стремятся получать информацию легально, так как «серые» источники могут аукнуться в дальнейшем. Это значит, что каким бы ни был исход текущего скандала, в цифровом мире, где любая компания пытается собрать о вас побольше данных, контролировать, куда они попадут и как будут использоваться, практически невозможно.

Добро пожаловать в новый цифровой мир.