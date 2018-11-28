Скандал в Google. Сотрудники поисковика выступили против создания сервиса для Китая

Сотрудники компании Google подписали открытое письмо к руководству против запуска цензурированной версии поисковика в Китае.

Проект поискового приложения под названием Dragonfly накладывает ограничения на возможности поиска, сообщает Gizmodo.

Сообщается, что Project Dragonfly связывает запросы с телефонными номерами пользователей, за которыми, как предупреждает Amnesty International, может вестись более тщательный надзор.

Группа сотрудников опубликовала открытое письмо, призвав своего работодателя отменить планы по запуску цензурированной версии поисковика Dragonfly в Китае. Отмечается, что свои подписи поставили люди, которые занимают руководящие посты в корпорации. Кроме того один из сотрудников призвал Сенат США тщательно изучить Dragonfly.

Сейчас уже сотни сотрудников публично подписали письмо. Продолжающаяся разработка и развертывание Dragonfly в глазах этих несогласных "заставит Google поддержать угнетение и нарушения прав человека" и создаст прецедент для того, чтобы компания построила аналогичные драконовские инструменты для других иностранных держав.

"Многие из нас согласились на работу в Google с учетом ценностей компании, включая ее предыдущую позицию в отношении цензуры и наблюдения в Китае, а также понимание того, что Google является компанией, которая ставит свои ценности выше своей прибыли. После года разочарования, в том числе в проектах Project Maven, Dragonfly и поддержки со стороны Google для нарушителей, мы больше не считаем, что это так", - говорится в письме сотрудников Google.

Представитель Google отказался от комментариев по этому вопросу, но добавил, что "мы много лет инвестируем в китайских пользователей, начиная с разработки Android, с помощью мобильных приложений, таких как Google Translate and Files Go, и наших инструментов для разработчиков. Но мы не близки к запуску поискового продукта в Китае".

Тем не менее, еще в октябре 2018 года гендиректор Google Сундар Пичаи впервые признал, что компания работает над проектом Dragonfly — интернет-поисковиком со встроенными инструментами цензуры для китайского рынка. Он добавил, что Dragonfly будет предоставлять услуги интернет-поиска гораздо лучше, чем уже представленные на китайском рынке поисковики.

Ранее НВ сообщало, что в начале ноября 2018 работники Google в офисах во всем мире устроили беспрецедентную акцию протеста, требуя изменить отношение к женщинам в корпорации. Среди требований, которые выдвигали участники акции, было, в частности, требование отменить положения о принудительном арбитраже, которое часто вносят в контракты в компаниях Кремниевой долины. Такое положение предусматривает, что любые споры нужно решать внутри компании, а не через суд или другим способом.