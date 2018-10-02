Сюда смотри! ФБР заставило подозреваемого разблокировать iPhone с помощью Face ID

В ходе обыска ФБР заставило подозреваемого посмотреть на свой iPhone, чтобы разблокировать его через Face ID.

Это первый задокументированный случай подобной принудительной разблокировки iPhone X, пишет The Verge.

В августе ФБР провело обыск в доме некоего Гранта Михальски, в поисках доказательств того, что он посылал или получал детскую порнографию. Они были вооружены ордером на обыск, что позволило им обыскать компьютер Михальски, а во время рейда агенты обнаружили также его Phone X.

Агенты, которые нашли iPhone, попросили Михальски разблокировать устройство с помощью Face ID, что он и сделал. Они "поместили телефон в режим полета и осмотрели его, просмотрев файлы и папки вручную и задокументировав результаты". Отмечается, что Михальски не знал, что вправе отказаться от подобной процедуры.

В прошлом году суды в США постановили, что существует разница между средствами биометрической идентификации для защиты смартфона и паролями, которые вводятся в смартфон. В США принуждение кого-либо выдать пароль классифицируется как свидетельство против себя, что может быть незаконным. При этом относительно новые системы вроде Touch ID и Face ID пока не защищены законодательно.

Теперь у властей возникла необходимость разблокировки смартфона через Face ID для нужд правоохранительных органов. Михальски сотрудничал со следственными органами, и сотрудники ФБР смогли быстро разблокировать смартфон, не прибегая к использованию пароля. Тем не менее, они запросили и получили второй ордер на обыск, который позволит им более тщательно изучить устройство. Однако, в этот раз им не придется снова обращаться к подозреваемому для разблокировки устройства с помощью Face ID.

В распоряжении правоохранительных органов имеются устройства, которые позволяют обходить парольную блокировку смартфона.