Шпионский скандал. Китай обвинили в тайном доступе к данным Amazon и Apple

Китайская военная разведка якобы встраивала микрочипы для слежки в компьютерное оборудование для компаний США.

Чипы добавляли на серверные платы на этапе сборки на фабриках в КНР, которые были подрядчиками компании SuperMicro Computer, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в разведслужбах США.

Материнские платы, в которые тайно внедрялось шпионское "железо", были обнаружены в серверах крупнейших американских IT-фирм, включая Apple и Amazon. Произошло это, как уверяют журналисты Bloomberg, несколько лет назад, но расследование продолжается до сих пор.

Тестировщики обнаружили крошечный микрочип, не намного больше, чем зерно риса, которое не мог быть частью оригинального дизайна плат. Amazon сообщила об открытии властям США. Следователи определили, что чипы позволили нападавшим создать возможность попадания в любую сеть, включавшую измененные машины. Несколько человек, знакомых с этим вопросом, говорят, что исследователи обнаружили, что чипы были вставлены на фабриках субподрядчиков в Китае.

Эта атака оказалась более серьезной, чем инциденты, основанные на программном обеспечении, к которым мир уже привык. Аппаратные взломы сложнее обнаружить и они потенциально более разрушительны.

Шпионские чипы размещались возле контроллера, что позволяло получить удаленный доступ к памяти компьютера. Атака затронула около 30 американских компаний, в том числе государственных подрядчиков и один крупный банк.

В то же время, в заявлениях по электронной почте Amazon и Apple оспорили выводы журналистов Bloomberg.

"На этом этапе мы можем заявить очень четко: Apple никогда не находила вредоносных чипов, аппаратных манипуляций или уязвимостей, специально установленных на любом нашем сервере", - пишет Apple.

Однако, журналистам стало известно, что Apple обнаружила подозрительные чипы на серверах примерно в мае 2015 года, после обнаружения неучтенной сетевой активности и проблем с прошивкой. Инсайдер в Apple заявил, что компания сообщила об этом инциденту в ФБР. Судя по всему, каждый из семи тысяч скомпрометированых серверов Apple был заменен в течение нескольких недель.

"Отрицаниям компаний противостоят шесть нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц Агентства национальной безопасности, которые в разговорах подробно рассказали об открытии чипов и расследовании правительства. Четыре из шести официальных лиц США подтвердили, что Apple была жертвой. В целом, 17 человек подтвердили манипуляцию аппаратными средствами SuperMicro и другими элементами атак. Источникам была предоставлена ​​анонимность", - подчеркивают авторы расследования.

Акции SuperMicro рухнули на 50% после статьи Bloomberg.