Шпионит. Dropbox начнет сканировать фото пользователей для распознавания текстов

Сервис Dropbox создает автоматическое распознавание текста в своей службе, чтобы пользователи могли искать документы, даже если они сохранены в виде изображений.

Чтобы воспользоваться преимуществами новой функции, вам понадобится одна из премиальных учетных записей Dropbox, пишет The Verge.

"Мы построили современное устройство оптического распознавания символов (OCR) для нашего сканера документов. Мы использовали компьютерное зрение и достижения в области глубокого обучения, такие как двунаправленная длинная краткосрочная память (LSTM), временная классификация участников (CTC), сверточные нейронные сети (CNN) и многое другое", - рассказали в Dropbox.

В анонсе новой функции представители Dropbox указали, что на серверах сервиса хранилось более 20 миллиардов изображений и файлов PDF, причем от 10 до 20 процентов из них состояли из фотографий документов.

Ранее компания использовала аналогичную технологию оптического распознавания символов для сканирования текста из своего сканера документов, но эта функциональность будет работать на существующих файлах, независимо от того, как они были добавлены первоначально.

Новая функция работает с текстом на английском языке и теперь доступна для пользователей Dropbox Business Advanced и Enterprise и должна быть доступна подписчикам Dropbox Professional в ближайшие месяцы.

Ранее НВ сообщало, что хакеры похитили данные более 68 миллионов пользователей сервиса хранения файлов Dropbox. Взлом произошел еще в 2012 году. Тогда Dropbox сообщала о краже небольшого количества логинов и паролей пользователей.В августе 2016 года Dropbox сообщила, что пользователям, которые не меняли пароль с середины 2012 года, будет необходимо сменить его. В заявлении компании отмечалось, что речь идет о простой мере предосторожности.