Шпион, выйди вон! Как китайская разведка оставила в дураках американскую IT-индустрию

Как Китай шпионит за США и за всем миром с помощью своих микрочипов

Китай обвинили в тайном доступе к данным IT-компаний США. Предположительно, китайские шпионы внедрили микрочипы в американские устройства с помощью своих компаний-подрядчиков.

Прошло уже более 5 лет после того, как спецагент Центрального разведовательного управління (ЦРУ) Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию из Агентства национальной безопасности США.

Весь мир узнал о том, что американские спецслужбы ведут тотальную слежку за гражданами во многих странах. На фоне этого, недавние скандалы с Facebook и Cambridge Analytica были просто цветочками.

Но, похоже, что теперь нас ожидает настоящий Уотергейт, причем в международных масштабах.

Что произошло?

Как ранее писало НВ, издание Bloomberg Businessweek провело расследование, согласно которому китайские спецслужбы уже несколько лет следят за серверами крупнейших американских IT-фирм.

Журналисты заявляют, что разведка народно-освободительной армии Китая внедряла микрочипы в компьютерное оборудование США, чтобы получить доступ к данным американских серверов.

По их словам, чипы размером с рисовое зерно добавляли на серверные платы во время их сборки на китайских фабриках, которые были подрядчиками компании Supermicro Computer.

Американский производитель Supermicro, умышленно или неосознанно, поставлял платы с китайскими “жучками” для 30 крупнейших IT-компаний США, включая Apple и Amazon. Микрочипы, которые не входят в оригинальную сборку плат, могли предоставить удаленный доступ к внутренней памяти разных компьютеров государственных компаний и одного крупного банка.

Чем доказывают?

“Расследование - это результат сбора информации, отчетов и более 100 интервью, над которыми мы работали больше года. 17 индивидуальных источников, вместе с представителеми власти и инсайдерами компаний, подтвердили манипуляции с аппаратным обеспечением и другими элементами во время атак. Мы также опубликовали три полных заявления компаний и заявление Министерства иностранных дел Китая”, - пишет Bloomberg Businessweek.

Издание уверяет, что общалось с инсайдерами в компаниях, которые подтвердили, что как Apple, так и Amazon ранее обращались к представителям спецслужб США, поскольку нашли подозрительные чипы на своих серверах.

В Bloomberg Businessweek говорят, что они уверены в опубликованном материале и его источниках, и продолжают вести расследование дальше.

Что говорят в Apple и Amazon?

После публикации расследования, акции Supermicro упали на 50%. Вряд ли одни из самых богатых компаний в США - Apple и Amazon - хотят повторить участь своих поставщиков.

Apple уже несколько раз выступила с заявлением, опровергающим расследование. Сперва представители компании написали, что “Apple никогда не находила вредоносных чипов, аппаратных манипуляций или уязвимостей, специально установленных на любом нашем сервере”.

Позже в компании сказали такое: “Мы глубоко разочарованы тем, что репортеры Bloomberg, которые вовлекли нас в это дело, не учитывают возможности, что они или их источники могли ошибиться или владеть неправильной информацией. Мы предполагаем, что они путают свою историю с инцидентом в 2016-м, когда мы обнаружили зараженный драйвер на одном из серверов Supermicro в нашей лаборатории. То одиночное событие было случайным, а никак не нацеленной атакой на Apple”.

В Amazon также отрицают любые варианты своего участия в этом расследовании, называют его абсурдным и говорят, что в нем очень много неточной информации.

Как сообщает Gizmodo, компания написала целый блог, в котором опровергаются все заявления, хотя сейчас эта страница недоступна.

Что это все значит?

Очевидно - тему уже подхватили все крупнейшие медиа, и не похоже, что она сойдет на нет в ближайшее время. Издания будут ждать либо полнейшего опровержения, либо подтверждения расследования Bloomberg.

Если же все описанное выше - правда, то, похоже, что статус главного технологичного шпиона на планете официально перейдет от США к Китаю.

В случае с Apple не нужно объяснять, в каких объемах, возможно, произошла утечка информации и сколько людей могло пострадать. С Amazon все еще серьезнее: одной из крупнейших “дочек” мирового ритейлера является компания Amazon Web Services (AWS), - они занимаются виртуальными платформами вычислительных мощностей и облачными хранилищами данных.

Кроме того, что микрочипами пресловутого Supermicro пользуется также вся армия США, AWS имеет контракт на предоставление услуг американскому ЦРУ.

Под угрозой китайского шпионажа оказывается не только Америка, ведь абсолютное большинство телефонов и компьютеров по всему миру произведены именно в Китае.

Атаковать платы Supermicro - значит атаковать весь мир

"Атаковать платы Supermicro - это то же, что и атаковать Windows. Это значит атаковать весь мир", - рассказал Bloomberg бывший сотрудник разведки США.

Были ли правы власти США и Австралии?

Несколько месяцев назад, глава США Дональд Трамп запретил использование устройств ZTE и Huawei в правительстве, поскольку “аппаратное обеспечение от китайских компаний может быть угрозой безопасности”.

Через пару недель на похожие меры пошли и в Австралии: на континенте запретили поставку оборудования от компаний Huawei и ZTE для развития 5G-сетей из-за того, что эти компании “могут не предоставить адекватную защиту 5G-покрытия от несанкционированного доступа или вмешательства”.

Главный вопрос - успели ли эти меры повлиять на что-либо.

Напомним, что Китайская народная республика полным ходом запускает систему массовой слежки внутри своей страны, а также тестирует “рейтинг общественной надежности” для оценки действий граждан в режиме реального времени.