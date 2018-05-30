Большой пшик. Шесть проектов крупнейших IT-компаний, которые обернулись провалом

Недавно стало известно, что стартап главного разработчика Android Энди Рубина Essential на грани провала, несмотря на то, что гиковская аудитория очень ждала его смартфон. НВ собрало несколько примеров таких крупных провалов и проанализировало их причины.

Крупные корпорации не перестают работать над новыми проектами и продуктами, чтобы расширяться, укрепляться и максимизировать прибыль. Но далеко не всегда компании, успешные в одном продукте или нескольких, способны явить миру что-то интересное в других отраслях. Порой проекты-ошибки обходятся в круглые суммы, и корпорации при этом не спешат отказываться от своих мертворожденных детей.

За последние годы успели промахнуться практически все гиганты. У Apple не получилось с колонкой, Microsoft несколько раз не удалось проявить себя на рынке смартфонов, Nokia из-за одного неверного решения (какую ОС выбрать после Symbian) в принципе ушла с рынка, Facebook уже один раз успел неудачно выйти в "железячный" бизнес и скоро, вероятно, последует второй.

Но все это довольно известные истории. НВ собрало несколько не менее масштабных, но менее очевидных примеров.

Мессенджер Veon

Запуск собственного мессенджера оператором Киевстар (точнее хед-офисом) эксперты в Украине оценили достаточно скептично. Понятно и интересно то, что он умеет (примерно как всемогущий WeChat в Китае), но сомнительно, что взлетит. Рынок перенасыщен предложениями и чего-то революционно нового VEON не предлагает.

Помимо Украины платформа для общения, которую руководство охарактеризовало как стартап внутри корпорации (мол, не взлетит, так мы ничего и не потеряем), запустилась в нескольких других странах.

Как минимум в Украине и России запуск сопровождался большой медийной активностью и оффлайновыми мероприятиями. Однако со временем упоминания о Veon иссякли как в нашей стране, так и в соседней. А в российском издании «Секрет фирмы» появилась новость о том, что гендиректор «Вымпелкома» (входит в группу компаний VEON) Василий Лацанич объявил, что ожидания от мессенджера не оправдались и его ждет перезапуск. Ряда функций, как было уточнено позднее.

По данным компании, аудитория, которая хоть раз заходила в VEON в РФ составляет 800 000 пользователей, сколько из них активных – не уточняется. Всего абонентская база оператора насчитывает 58,2 млн человек. А мессенджером можно пользоваться независимо от оператора.

Громких заявлений руководства относительно успехов или закрытия VEON пока не последовало. Но молчание в контексте нового продукта говорит только об одном – хвастаться нечем, и корпорация либо и дальше продолжит сжигать деньги на поддержку неуспешного продукта, либо откажется от него.

Essential Phone

Хотя в рамках этой публикации мы рассматриваем прежде всего корпорации, Essential Phone также ложится в концепцию большого провала. Его создатель трудился в большой корпорации Google и мог иметь хотя бы приблизительные представления о потребностях аудитории.

В июне 2017 года ведущий разработчик ОС Android Энди Рубин объявил о создании собственного смартфона на этой операционной системе.

Essential Phone впечатлял ценой (не в хорошем смысле этого слова, модель стоила в США $699), камерой, дизайном и вырезом на экране. Тут он появился раньше, чем в iPhone (X-модель вышла только в сентябре). Смартфон был закован в изящный корпус из титана, лишенный логотипа.

Как новость, так и само устройство привлекли большое внимание со стороны гиковской аудитории. Правда, кошельком за Essential Phone проголосовало не так уж много пользователей – меньше, чем за смартфоны Nokia. То ли звезды стали не так, то ли Pixel и Nokia помешали. То ли Рубин недооценил расходы на маркетинг, дистрибуцию, логистику, сервис и другие вещи, без которых смартфоны не могут существовать.

Недавно из публикации Bloomberg стало известно, что Рубин отказался от идеи выпустить Essential Phone 2 и ищет покупателей для своего стартапа.

Windows Phone

Об ошибках Microsoft на рынке мобильных устройств можно написать целый учебник (но у нас пока есть только статья на эту тему). По слухам, едва похоронив свой предыдущий мобильный проект вместе с бывшим гигантом рынка телефонов Nokia, компания снова взялась за создание собственного смартфона.

Мобильная операционная появилась на рынке, когда iOS и Android были еще совсем молодыми. И хотя дитя Microsoft и уступало конкурентам, при должном понимании рынка у компании еще были шансы их догнать и перегнать. Но в Microsoft пошли своим путем. Сторонние разработчики не могли кастомизировать ОС, приложений под нее было мало, возможности – скудные. Если бюджетный сегмент в основном выигрывал у тогда еще совсем плачевных недорогих Android-смартфонов качеством, быстродействием, автономностью и общими впечатлениями, то в топовом смартфоны на Windows Phone уже не смогли выдержать конкуренции. Несмотря на старания и опыт Nokia, которые, в целом, добавляли устройствам шарма и ценных возможностей.

Вероятно, если бы Microsoft, которая впоследствии и купила Nokia, не была такой большой и богатой компанией, она бы раньше оценила бесперспективность своего продукта. Особой драматичности ситуации добавляло то, что на каждом проданном смартфоне компания начала терять больше денег, чем зарабатывать. В итоге пару лет назад проект все-таки закрыли, а окончательно свернули всю поддержку в 2017-м.

Google Plus

Google можно назвать рекордсменом по количеству похороненных социальных платформ. Кто вспомнит сегодня Google Wave, Google Buzz, Allo и т.д.? Пока держится только Google Plus – социальная сеть, где есть большой количество пользователей и почти ни души (кроме регулярных публикаций самой компании).

Работа над Google Plus началась в 2010 году, когда Facebook был уже достаточно популярен. Компания на тот момент переживала, что соцсеть Цукерберга ее убьет (хотя тогда, при тех возможностях Facebook это сложно было предположить, но на то они и визионеры, чтобы понимать, к чему все идет, сегодня интересы двух гигантов во многом сталкиваются).

На проект было брошено рекордное количество сил внутри корпорации. Его представили в сентябре 2011 года.

В отличие от конкурента, Google сразу предложила определять, кому будет видна та или иная публикация. Google повышала в ранжировании странички, где есть авторы с аккаунтом, привязанным к соцсети. Аккаунт в соцсети вплоть до 2015 года был обязательным, чтобы привязать его к другим Google-сервисам. Но все это не помогло сделать соцсеть популярной.

На начало 2012 года количество пользователей у Google Plus составляло 90 млн человек. Но как пишет TechCrunch, их активность постепенно снижалась. В сентябре того же года компания отчиталась о 400 млн пользователей и росте ежемесячной активности. Хотя в публикации Mashable от 2015 года говорится, что несмотря на быстрый рост аудитории (подогретый силой бренда Google) метрики посещаемости с самого начала оставляли желать лучшего, но Google пропустила это мимо внимания.

Samsung ChatOn

Компания Samsung сегодня у массового потребителя ассоциируется в первую очередь с первоклассными Android-смартфонами. Но к успеху она шла долго и с шишками. В том числе Samsung инвестировала в собственный софт, и те продукты, которые сами собой не взлетали, пыталась активно продвигать другими инструментами.

Одним из таких неудачных проектов стал мессенджер ChatOn. Почему мы вспомнили именно его? Причина простая – приложение появилось на заре мобильных мессенджеров, по сути, какая-то необходимость в них была (мобильный Skype, например, так и не стал сильным продуктом, а Viber и WhatsApp в те времена если и были, то только в задумке или самом начале пути).

Но несмотря на маркетинговые бюджеты, распространение смартфонов Samsung и вакуум на рынке, компании не только не удалось сделать мессенджер массовым, она даже не смогла быстро распознать проблему и решить или закрыть. Можно предположить, что у Samsung просто не было понимания, что нужно аудитории и что это за продукт. Компания, наиболее вероятно, сделала его в пику Apple, у которой был свой и более успешный мессенджер для общения между владельцами iPhone – iMessage.

ChatOn просуществовал с 2011 по 2015 год. К середине жизненного цикла мессенджер набрал 100 млн пользователей, несмотря на поддержку 62 языков и доступность фактически по всему миру.

Google Glass

В отличие от других участников этой подборки, очки дополненной реальности Google Glass частенько попадают в подборки неудачников. О проекте много и активно говорили еще до запуска, но по факту довести очки до ума в Google не смогли.

В целом, можно говорить о том, что ни пользователи, ни отрасль еще в принципе не готовы к подобным решениям. В смысле, дополненная и виртуальная реальность нашли применение в корпоративном сегменте (Google Glass, кстати, тоже, недавно западные СМИ писали, что очки используются для проведения хирургических операций), но в жизни городить огород электроники на лице ради непонятных бонусов пользователям не досуг.

Кроме того, Google Glass поднимал вопрос приватности – ведь окружающие не давали владельцам гарнитуры себя фотографировать, снимать на видео, анализировать и т.д. Да и за ценой компания не постояла. $1 500 на старте для коммерческих пользователей может и не много, но для частных лиц точно чересчур в пересчете на пользу от покупки.

В итоге Google Glass закрыли в 2015 году. От компании ожидают, что рано или поздно она перевыпустит очки в более удобном форм-факторе и по более приятной цене. И когда уже будет понятно, для чего такое устройство нужно.