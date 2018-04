Матрица рядом. Шесть мобильных приложений для просмотра виртуальной реальности

Michael Benenati via Flickr

Виртуальная реальность, которую можно было увидеть только в фантастических фильмах, стала доступной как никогда. Теперь функции громоздких дорогих шлемов может выполнять любой бюджетный смартфон. НВ собрало лучшие приложения, которые вас перенесут в виртуальный мир.

Прыгнуть с парашютом, прогуляться по улицам Нью-Йорка или Парижа, пройти обучающий курс или вернуться назад во времени, для этого понадобится смартфон, шлем виртуальной реальности и приложения из этого списка.

YouTube + Cardboard

На популярном видеохостинге YouTube можно не только просматривать видео. С появлением панорамных видео-360 и поддержки шлемов виртуальной реальности можно перенестись в любую точку мира, главное чтобы кто-нибудь снял там ролик.

Для того чтобы перейти в режим виртуальной реальности нужно откалибровать гарнитуру с помощью приложения Cardboard и запустить режим VR-шлема в приложении YouTube.

Arts and Culture + Cardboard

Приложение от Google в котором собраны миллионы произведений визуального искусства во всех его проявлениях. В нем есть раздел с виртуальными экскурсиями, с помощью которого можно посетить более 200 достопримечательностей, улиц у увидеть самые огромные и популярные музейные коллекции и послушать истории о них.

Экспедиции

Еще одно образовательное приложение от Google. В этот раз ходить прийдется не по музеям и улицам, а по самым далеким и диким уголкам планеты. В приложении есть функция групповой экскурсии для нескольких человек подключенных к одной сети Wifi c описаниями объектов и временем предназначенным для дискуссии.

WITHIN

Огромная коллекция видео для просмотра в очках виртуальной реальности. WITHIN сотрудничает с Apple, New York Times, NBC, Vice, с помощью приложения можно поприсутствовать на выступлениях таких групп как U2, Muse и One Republic. В нем есть документальный, исторический, научно популярный и развлекательный контент.

Ролики можно предварительно скачивать и смотреть оффлайн или смотреть видео в потоке.

Orbulus

Приложение с тысячами снимков, сделанных в формате Google 360. C помощью него можно побывать в глубоких пещерах, на поверхности Марса, на вершине пирамиды Чичен-Ица и других трудно- и не настолько труднодоступных местах.

Переключение между достопримечательностями происходит без помощи рук, поэтому "залипнуть" можно надолго.

InCell

Образовательная игра - внутри человеческой клетки. Игроку предлагается путешествие внутри человеческого организма, с элементами экшна, гонки и стратегии. Сохраните клетки от уничтожения, дайте отпор вирусам и исследуйте микромир.