Шесть друзей Torа. Лучшие приложения и сервисы, которые помогут оставаться анонимными в сети

Компания The Tor Project наконец-то создала Android-версию самого популярного анонимного браузера Tor. Мы собрали еще несколько приложений и сервисов, которые помогут сохранять анонимность в сети и безопасно пользоваться интернетом.

Они обеспечат приватность переписки, веб-серфинга, уберегут банковские данные от утечки, а смартфон от слежки, чтобы личная информация не была использована мошенниками.

Начнем собственно с главного героя.

Tor

Этот браузер шифрует и маршрутизирует интернет соединение через серверы по всему миру и значительно усложняет определение вашего местоположения и анализ трафика. Также с его помощью никакие региональные ограничения в сети не будут действовать.

Это пока что альфа-версия, которая требует доработки и тестирования.

Orbot

Еще одно приложение от The Tor Project, которое шифрует интернет трафик из мобильных приложений на смартфоне. Также его можно использовать, как VPN-сервис.

Пользователь самостоятельно может выбрать программы на смартфоне, трафик которых он хочет зашифровать. Как и Tor сервис абсолютно бесплатный.

Malwarebytes

Безопасный интернет-серфинг - это первый шаг и лишь часть того, как вы можете обезопасить себя в сети. Защититься от шпионского ПО можно с помощью антивируса. Их существует очень много, но я пользуюсь Malwarebytes. Меня устраивает функционал его бесплатной версии и качество работы. Он работает в двух режимах быстрое сканирование (оперативная память, автозапуск) и полное сканирование памяти смартфона.

Signal

Это не самый популярный мессенджер в Украине, но если вы всерьез задумываетесь о том, чтобы ваша переписка оставалась только между вами и собеседником, то Signal - это лучший выбор.

В нем есть чаты и возможность отправки файлов и исчезающие сообщения, которые автоматически удаляются через 5 минут после отправки. Из недостатков - достаточно примитивный интерфейс.

Несмотря на то, что его исходный код открыт, это не облегчает его взлом, а наоборот позволяет программистам со всего мира следить за надежностью методов шифрования.

DuckDuckGo

DuckDuckGo - поисковик, который не собирает информацию о вас и выдает более разнообразные и актуальные ответы на запросы без привязки к вашей предыдущей деятельности в Сети и рекламы.

Open Street Map

Бесплатные карты с открытым исходным кодом, которые не записывают историю ваших перемещений. Сервис прокладывает маршруты и показывает интенсивность трафика.

Если вам нужны альтернативные приложения для навигации, читайте материал про Лучшие карты для навигации по Европе или Пять лучших приложений для навигации офлайн.

Настройки - Доступ

Приложения Andriod перед установкой запрашивают доступ к некоторым данным, например, геолокации, смс, звонкам, телефонной книге, камере или жесткому диску. По правилам операционной системы пользователь должен сам разрешить или запретить доступ к этим данным. Тоесть вы сами решаете, к чему вы даете доступ, а к чему нет. В случае если приложение не будет работать без доступа, например, к вашим контактам, вы можете принять решение не устанавливать его.

Все разрешения можно посмотреть в настройках доступа.

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