Сервис Google Drive сменил название и дизайн

Облачный сервис хранения данных Google Drive получил новый бренд и теперь называется Google One.

Также компания Google объявила об изменениях в тарифных планах на сервис, пишет TechCrunch.

Бесплатный тариф с 15 ГБ памяти останется. Кроме него, появится тарифный план на 200 ГБ за $2,99 в месяц, а план с 2 ТБ хранилища подешевел с $19,99 до $9,99 в месяц. От тарифного плана с 1 ТБ за $9,99 в Google отказались. Пользователь может также разделить хранилище с четырьмя членами семьи.

Пользователи, которые оплатят новые тарифные планы, получат поддержку от специалистов компании Google, благодаря которой смогут разобраться в продуктах компании и дополнительных настройках. В США эти эксперты будут доступны круглосуточно через чат, электронную почту и телефон. В других странах линейка вариантов поддержки может отличаться.

Помимо доступа к экспертам, компания также обещает предоставить абонентам другие преимущества. Директор Google One Лариса Фонтэн сказала, что они могут включать скидки на отели, которые вы найдете в поиске Google, предпочтительные тарифы для других сервисов Google или кредитов в Google Play. "Мы надеемся построить их со временем", - отметила она.

Новый сервис получил и новое оформление. В частности, фон страницы теперь белый, а не серый, изменен шрифт, используемый для заголовков. Также значок "Настройки" был размещен на одной линии с панелью поиска.

Отмечается, это не немедленные изменения. В течение следующих нескольких месяцев Google обновит все существующие планы хранения в учетных записях Google One, начиная со США, после чего последует глобальное развертывание. Google также сообщает, что вскоре появится новое приложение для Android, которое поможет пользователям управлять своим планом (а не файлами).

Ранее НВ сообщало, что компания Google запустила сайт World Draw, на котором любой желающий может нарисовать объект на глобальной карте. Пользователю достаточно сделать схематический рисунок того, что он хочет поместить на карту, например, дом, растения, бассейн или транспорт, а искусственный интеллект сделает из него 3D-модель.